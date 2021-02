Scorsese cambia elenco y Paramount se retira

Cuando Paramount lo supo puso el grito en el cielo, diciendo que una película de esta naturaleza que no protagonizara DiCaprio en el papel del héroe perdería la mayor parte de su fuerza comercial. No sólo lo dijo: renunció a seguir adelante con la producción, que ulteriormente tomó a su cargo Apple (así como Netflix, hace dos años, se había hecho cargo de “El irlandés). Scorsese no se amilanó: al ver que Paramount salía del medio y que la división cinematográfica de Apple lo buscaba para apuntalar su streaming, aprovechó para rehacer drásticamente el guión del film, ya que consideraba que contenía numerosas escenas “concesivas” a esos valores comerciales de los que Paramount se lamentaba haber perdido sin Di Caprio.

La postergación del rodaje, que debía empezar en marzo si las condiciones sanitarias del covid-19 lo permitían, también le proporcionó tiempo original a Scorsese para seguir trabajando en el guión. La filmación, de acuerdo con la última agenda, se iniciará a fines de mayo.