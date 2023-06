Shakira cuenta cómo se enteró que Piqué le era infiel

Después de varios meses y de haber empezado una nueva etapa con sus hijos en Miami, Estados Unidos, la cantante se sinceró con la revista People, y confesó que se enteró de la infidelidad de su ex por los medios: ''Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba internado. Pensé que no sobreviviría a tanto''.

La delicada situación de salud del padre, en medio del escándalo

Shakira ha explicado que se temía perder ''al hombre que más ha querido en su vida'', por su padre, William Mebarak, en un momento tan frágil para ella y que le resultaba muy duro no poder comunicarse con él: ''No podía hablar con él, ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado".

Según ha contado al medio, en mitad de la separación con el empresario, su padre tuvo una grave crisis de salud tras sufrir una caída en su casa de Barcelona: "Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba".

Sobre la salud de su padre, lo puso como un ejemplo de resiliencia, ya que enfrentó una recuperación muy dura: ''Ha superado un Covid-19, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses''.

Aunque no ha querido entrar de lleno en el tema de su exmarido, las declaraciones de la cantante sobre cómo se entero de la traición han dado mucho que hablar entre los profesionales del corazón y los fans en las redes sociales.

Si bien todos pensaban que la artista decidió acabar con su matrimonio al descubrir de manera directa la infidelidad del culé, con estas declaraciones parece dejar entrever que acabó con la relación cuando existían rumores, pero que fue luego cuando se enteró, gracias a los medios de comunicación.