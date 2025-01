Teatro en la cama: ese lugar donde se nace, se ama, se sueña y se muere

Sofía Gala: Me atrajo el quipo de gente que quiero y el texto escrito por una gran amiga como Liliana me pareció muy interesante porque es agudo, tiene humor, habla de mujeres, feminismo, historia, heroínas de la historia que tal vez no conocimos y estaban ahí.

Zoe di Renzo: Su honestidad brutal disfrazada de ironía y la de hacer preguntas que todos evitamos. Liliana Viola no escribió un personaje, escribió un reflejo. Zoe Di Rienzo no es solo un nombre, es un acto de equilibrio: entre lo mundano y lo sublime, entre ser artista y corredora inmobiliaria, entre cargar con expectativas ajenas y rebelarme contra ellas. Cada detalle, el humor negro, las cartas de la Rencini, mi tatarabuela, las referencias en el arte, las conversaciones con Alexa, resuena conmigo. Participar en esta obra es más que actuar; es habitarla, cuestionarme y reconstruirme. Porque, al final, ¿qué de magnífico tiene ser yo? Todo, tanto habitar el caos, como también aquella estructura que nos sostiene en el día a día. Y esta obra me lo recuerda.

Analía Couceyro: Dije que si a la obra antes del texto confiando en Lili Viola y el equipo. Sabía cuál era la idea del texto, acepté, y fue lo que esperaba y más.

P.: A menudo se asocia la cama a la depresión, ¿cómo juega en la obra la salud mental?

S.G.: La obra habla bastante de salud mental y a veces se la asocia con la depresión sin embargo John y Yoko hicieron el bed in en los ´70 con un tratado sobre la paz. Hacer el amor y no la guerra. La cama es para el sexo y los momentos de ocio, y también asociada a la salud mental pero la obra abarca todo. Ambas Zoe, la actriz y su tatarabuela, fueron diagnosticadas con enfermedades así como todo el mundo ahora está diagnosticado de algo, de eso también se habla. Todo el mundo tiene algo. Veo a los jóvenes de 20 y todos tienen trastornos de déficit de atención, siento que todos los tenemos, solo que hace unos años no se llamaba así o no se diagnosticaba. Diagnósticos médicos de hoy y del 1500, una parábola entre esta época y el hoy.

S.D.R.: En esta obra, la cama es testigo y cómplice de una mente que no se rinde, sino que se atreve a cuestionarlo todo. En el fondo, el mensaje es claro: no hay salud mental posible en el cotidiano, si no somos capaces de frenar, de escuchar nuestros propios silencios y nuestras palabras más incómodas.

A.C.: La salud mental está presente en la obra con humor y la cama está vinculada con la depresión pero también la obra juega con la sobrediagnosticación, un mal de época, y también con el temor a la depresión que esconde el temor a la no productividad.

DSC_2065.Que de magnifico tiene ser yo-Jul ieta Ascar-CTBA2024-Foto Carlos Furman.jpg

P: ¿Cómo es esta teoría de la vida en posición horizontal?

S.G.: La idea empieza con la antepasada de Zoe y la sigue Zoe, en esos tiempos tenía que ver con frenar y acostarse, que significaba frenar las obligaciones, mandatos, generales y femeninos. A partir de las enfermedades de ella, decide quedarse en la cama y empezar su teoría horizontal. Hablar desde el lecho sobre qué significa la cama, dormir, estar acostada.

S.D.R.: Es simple: la cama no es inacción, es resistencia. Es donde todo ocurre: se nace, se ama, se sueña y se muere. Es un espacio para pensar, rebelarse y existir sin las exigencias del mundo de pie que nos demanda constantemente a más. La gravedad nos tira, pero la cama nos sostiene, y ahí, quizás, está la verdadera libertad.

A.C.: Tiene que ver con reivindicar el ocio y entender lo que se pone en juego en relación con la cama. Es un espacio del hogar muy importante, donde el cuerpo descansa y al mismo tiempo está vinculado al nacimiento, la muerte, el amor y la obra reivindica ese vinculo con el cuerpo y ese espacio de ocio.

P.: ¿Cómo fue la revolución de salir del lecho de la tatarabuela de Zoe en plena peste bubónica?

A.C.: Según la obra en esos tiempos el no salir de la cama era la revolución. Es una suerte de protofeminista que toma la decisión de no cumplir con los mandatos que se esperan de una mujer y ahí decide no salir de la cama y recibe a amantes y amigos en su cama. Se libera de los corsets e inventa el camisón.

P.: ¿Cómo es una obra alrededor de una cama?

S.G.: Es placentero pero fue difícil porque en ningún momento con Analía dejamos esa cama, es nuestro escenario, entonces en algún punto ese limite era un desafío, encontrar nuestros cuerpos en una cama, ni te paras ni te sentás.

A.C.: Lo es en un sentido amplio porque se piensa durante la obra en la cama y sus asociaciones y al mismo tiempo la cama es el objeto escenográfico por excelencia de la obra. Tiene algo divertido y desafiante actuar en ese espacio que es una especie de ring o escenario del cual no salimos.

P.: ¿Cómo ven el teatro y la cultura hoy?

S.G.: Como un lugar de resistencia donde es importante sostener y tener cosas interesantes e importantes para decir. En los momentos de crisis tan importantes como ahora, con un Estado que juega en contra, sale espíritu de guerra y pueden llegar a salir cosas muy interesantes. Veo gran batalla en contra pero también una oportunidad para que los artistas despertemos y empecemos a hablar de cosas importantes y trascendentes, en los últimos tiempos la cultura se volvió un poco banal. Por más que nos pongan la soga al cuello es importante despertar, para los artistas y para los que nos vienen a ver.

A.C.: El teatro, una vez más, es un foco de resistencia y de vitalidad. Hay algo del teatro que sobrevive a través de los siglos y siempre tiene esa vitalidad propia de su presente. Hoy, pese a todo y el desfinanciamiento, sigue siendo el espacio de resistencia y reflexión en momentos de discursos de odio y poca sensibilidad.