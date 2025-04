Se estrena "Interviú", de Mario Diament, con Ester Goris

“El teatro en Buenos Aires es un fenómeno único, superior en cantidad y variedad al de ciudades tan teatrales como Nueva York y París. Al mismo tiempo hemos padecido una sucesión de gobiernos ignorantes que no entienden la importancia del teatro y la cultura”, dice Mario Diament , autor de “Interviú”, que tras representarse varias veces en la Argentina y otros países, inclusive en versiones habladas en inglés, vuelve a calle Corrientes con el protagónico de Ester Goris, bajo la dirección de Pablo Gorlero .

P.: ¿Cómo es ese juego del gato y el ratón entre el periodista y la diva?

M.D.: La idea central de “Interviú” es oponer a un periodista desesperado por obtener una primicia, con una diva del pasado que tiene un intenso resentimiento con la prensa. Ahí es donde se da el divertido y casi diría, estrafalario, juego del gato y el ratón.

P.: Es un thriller con humor y giros, hubo varios en cartel con mucho éxito como “Radojka” o “El cuarto de Veronica”, ¿qué crees que atrapa al público?

M.D.: La clave de “Interviú” es que nada es lo que parece. Hasta hay un cadáver misterioso que no se sabe cómo llegó. En definitiva, la obra es una parodia de los policiales negros y creo que eso es lo que atrapa al público. La obra se estrenó en el San Martín con Alicia Aller, una maravillosa comediante y luego hubo una segunda versión con María Concepción César. En Estados unido hubo tres versiones, dos en inglés y la tercera en español, que se hizo el año pasado con Lupita Ferrer y que tuvo un éxito extraordinario. En Rumania la hizo Maia Morgenstern, la actriz más notable del país, ganadora del premio europeo de teatro, que la mantuvo en cartel durante 13 años y la llevó de gira por Alemania, Londres y Canadá.

P.: ¿Cómo ves la dramaturgia argentina, los nuevos autores y los consagrados? ¿Qué cabida tienen los autores argentinos en la cartelera?

M.D.: Confieso que casi no vi teatro argentino. Cuando vengo a Buenos Aires lo hago por algún estreno inminente y estoy tan envuelto en los ensayos que no me queda tiempo para otra cosa. En esta ocasión, tengo cinco obras en cartel, así que creo que hay bastante cabida a los argentinos.

P.: ¿Cómo ves el teatro y la cultura?

M.D.: El teatro en Buenos Aires es un fenómeno único, superior en cantidad y variedad al de ciudades tan teatrales como Nueva York y París. Al mismo tiempo hemos padecido una sucesión de gobiernos ignorantes que no entienden la importancia del teatro y la cultura. Pero la gente sí lo entiende, por eso las salas siguen funcionando a pesar de la crisis. Siempre pensé que un gobierno que supiese valorar la cultura, aunque no sea más que como estrategia, ganaría una popularidad inusitada. Pero los políticos - y hago poca distinción de tendencia - son tan mediocres que ni siquiera saben reconocer aquello que los beneficia.