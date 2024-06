"The Bear" temporada 3: que dice la crítica sobre el regreso de la serie

Jeremy Allen White y Ayo Edebiri protagonizan The Bear.

Están empezando a llegar reseñas de la tercera temporada de The Bear (El oso) y parece que la tan esperada serie no esta pudiendo mantener el nivel de sus primera temporadas.

Sin embargo, las críticas están comenzando a acumularse y no todas son tan festivas como los fanáticos hubieran esperado. La temporada parece no ofrecer una historia suficientemente completa, la progresión de los personajes y parece repetir en gran medida muchos de los mismos tropos, aunque exitosos, que las dos temporadas anteriores.

Muchos críticos han notado el uso de escenas de montaje en la tercera temporada, algo que se utiliza en muchos episodios de temporadas anteriores. Cuando el chef pastelero Marcus visita Copenhague para perfeccionar sus habilidades para hacer postres, por ejemplo, o cuando el sous chef Syd prueba algunas de las mejores comidas que Chicago tiene para ofrecer. Estos montajes eran populares antes, sin embargo, estas nuevas incorporaciones no parecen haber sido tan bien recibidas.

Qué dice la crítica sobre la tercera temporada de The Bear

En una reseña de tres estrellas de The Independent, Nick Hilton escribió: “El comienzo de la tercera temporada es solo un montaje ASMR de personas haciendo ravioles y colocando flores comestibles en canales de espuma luminosa, que sirve como un aperitivo emocional para los episodios. venir.

"Es algo de vanguardia, que evoca la confusión que se siente por el extraño tercer plato en un menú de degustación, pero que se acerca peligrosamente a ser aburrido".

Mientras tanto, en una reseña de tres estrellas, Rebecca Nicholson de The Guardian escribió sobre el estilo del primer episodio: “La repetición obstinada es enemiga de una narración convincente. Necesita moverse. Esto significa que la excelente Sydney (Ayo Edebiri) queda algo marginada, tanto en la trama como, hasta cierto punto, en la temporada. Que desperdicio."

Y en Variety, Alison Herman se hizo eco: “Tampoco nos dice nada que no sepamos ya, dejando espacio para cameos de una serie de leyendas culinarias a expensas de hacer avanzar la historia. La estructura funcionaría durante un período prolongado de tiempo abierto para establecer el estado de ánimo de Carmy; Si se extiende a un episodio completo, es un exceso”.

Otro tema común que los críticos han captado es que, si bien había una inmensa presión sobre el programa para que cumpliera, la presión dentro de la historia parece haberse atenuado. Tanto The Guardian como The Independent señalan que lo que está en juego es "menor" ahora que se ha abierto el nuevo restaurante, 'The Bear'.

Según The Independent, esto hace que el propósito de la temporada no quede claro: "Si la primera serie trataba de regresar a tus raíces y la segunda de convertir esas raíces en una terrina agradable y terrosa, ¿Qué impulsa esta tercera entrega?"

Variety, sin embargo, observó que la repetitividad y la falta de dirección de la temporada pueden influir en el propósito de todo el programa: “En cierto modo, el sentimiento a veces sin rumbo de la temporada es parte de su propósito. Incluso, y quizás especialmente, en las operaciones exitosas, la vida en el restaurante es una agotadora rueda de hámster. Siempre hay otro fuego que apagar, otro punto de referencia que alcanzar”.

The Guardian observó que los episodios parecían inacabados, tal vez debido a que la serie filmó la tercera y la cuarta temporada consecutivamente: “Durante largos períodos, estos 10 episodios se sienten como la mitad de algo. Es como si The Bear hubiera hecho lo que a veces hacen las franquicias cinematográficas más taquilleras, y hubiera dividido sus últimas entregas en dos. El final me pareció increíblemente frustrante”.

Variety se hizo eco de este punto y escribió: “Richie todavía está descubriendo cómo ser un buen padre; Sydney todavía está encontrando su voz como artista y líder; Carmy todavía es un hombre adulto que no puede enviarle mensajes de texto a una chica que le gusta. Al igual que en la temporada 1, la sensación de estasis es fiel a la vida real y es frustrante de ver. Sin un clímax catártico, incluso los supuestos indultos como desplegar a los hermanos Fak (Matty Matheson y Ricky Staffieri) para un alivio cómico se agotan rápidamente”.

La tercera entrega de la serie, podrá verse el 17 julio a través de Disney+.

Sin embargo, en una reseña de cuatro estrellas, John Nugent de Empire elogió la cobertura esporádica de historias del programa y escribió: “La audacia conceptual del programa y su falta de voluntad para seguir una narrativa lineal sigue siendo su carta más fuerte, y los puntos culminantes vienen en episodios en botella que profundizar los arcos de los personajes individuales”.

Esta crítica de los aspectos cómicos de The Bear se aborda nuevamente en la reseña de The Guardian , ya que la familia Fak parece tener una historia más grande en la tercera temporada: "La familia Fak tiene una trama secundaria de larga duración que parece ser una concesión hacia un estado de ánimo más ligero, pero dura demasiado e interrumpe los temas más importantes que están desesperados por pasar al frente. El humor negro es una cosa, pero la payasada seguramente pertenece a otra”.

Sin embargo, muchos críticos todavía celebran los puntos fuertes del programa, incluidas su actuación y dirección. The Guardian , que calificó la serie como "todavía uno de los mejores programas de televisión", elogió dos episodios individuales como "nocauts". Hablando de los episodios 'Napkins' y 'Ice Chips', escribió: "Ambos realizan sus propios inventarios del pasado y perfeccionan el sentimentalismo de The Bear hasta convertirlo en una magnificencia cruda y tierna".

Empire se hace eco de esto , que calificó 'Napkins', el debut como director de Edebiri, como "el mejor episodio de esta vez".

The Independent elogió al galardonado elenco de la serie y escribió: "El elenco sigue siendo excepcional, particularmente Moss-Bachrach y Edebiri, elevados a la lista A de la televisión desde que se emitió el programa por primera vez", mientras que Variety celebra su episodio de flashback independiente y el "foco largamente esperado" en la hermana de Carmy, Natalie.

En una reseña de cuatro estrellas de la tercera temporada, NME celebró el ritmo del programa, las apariciones de celebridades y la fuerte apertura, diciendo que "los estándares no han bajado".

"Rompiendo junto con su combinación habitual de secuencias lentas y rápidas, el equilibrio en la tercera temporada es perfecto", se lee en la reseña.

La tercera entrega de la serie, podrá verse el 17 julio a través de Disney+.