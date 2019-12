"Un rostro común, anodino"

Cuando Fellini convocó a Mastroianni para “La dolce vita”, ambos no se conocían. El director de “Los inútiles” y “La strada” sólo lo había visto en algunas películas y cuando lo citó para proponerle el papel (fue en una playa), no sonó demasiado halagüeño. Le dijo (esto lo relata el propio Mastroianni en la película documental “Recuerdo, sí, recuerdo”): “Mira, Marcello, Dino De Laurentiis quiere que yo dirija una película, pero me exige que el protagonista sea Paul Newman. Está detrás de él pero a mí no me gusta. Ya lo estoy convenciendo para que desista”. Y continuó: “Paul Newman es un astro, tiene una personalidad muy fuerte, la gente no le va a creer nada. Yo, para este papel, necesito un actor común, de rostro anodino como el tuyo. No te ofendas, pero irías perfecto para el personaje”.