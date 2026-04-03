La pareja del padre de Agostina Páez dio su versión del escándalo y buscó desligar a la abogada

Stefany Budan aseguró que la discusión en el bar comenzó cuando le preguntaron a Mariano Páez cuánto había costado afrontar la causa en Brasil. Aunque rechazó los dichos del empresario, sostuvo que la joven no debe cargar con las consecuencias de lo que haga su padre.

Stefany Budan salió a defender a Mariano Páez tras el video viral, pidió disculpas por sus dichos y buscó despegar a Agostina de la nueva polémica.

La controversia alrededor de Agostina Páez sumó este viernes un nuevo capítulo, luego de que Stefany Budan , pareja de Mariano Páez , saliera públicamente a explicar qué ocurrió antes del video viral en el que el empresario aparece haciendo gestos racistas y lanzando insultos contra el Estado. En su descargo, la mujer intentó reconstruir la escena que derivó en el escándalo y, al mismo tiempo, despegar a la abogada santiagueña de la nueva polémica.

Según relató, todo ocurrió en un bar al que fueron para “distraerse y festejar” el regreso de Agostina Páez a Santiago del Estero , después del proceso judicial que enfrentó en Brasil . De acuerdo con su versión, la situación se desmadró cuando una persona del lugar le consultó a Mariano Páez cuánto dinero habían tenido que pagar para afrontar el caso de su hija.

Budan sostuvo que él respondió que el monto rondó los 21 millones y medio , y que a partir de ahí intervino otra mujer para cuestionarlo. Siempre según su relato, esa persona le recriminó que ese dinero “había salido del Estado y del bolsillo de todos”, una acusación que desató la reacción del empresario.

En ese marco, la mujer afirmó que su pareja se enojó y respondió de manera exaltada. “ No vamos a negar nada ”, señaló al comienzo de su descargo, aunque también remarcó que no pensaba justificar lo que quedó registrado en las imágenes. En esa línea, reconoció la gravedad de las expresiones de Mariano Páez , pero planteó que estaba “bajo efecto del alcohol” y que, en esas condiciones, “a veces las personas dicen barbaridades”.

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue apartar a Agostina Páez de lo ocurrido. Budan remarcó que la joven no tiene responsabilidad por los actos de “un adulto de 57 años” y cuestionó que el repudio social se extienda a toda la familia. Según planteó, no corresponde trasladar a la hija el rechazo que generó la conducta del padre.

Hacia el final, insistió en que el video viral no muestra todo lo que ocurrió antes de la reacción del empresario, aunque volvió a marcar un límite respecto de sus dichos. “Mi pareja es responsable de lo que ha dicho y listo”, resumió.

Filmaron al padre de Agostina Páez haciendo gestos racistas similares a los de su hija en Brasil

La difusión de esas imágenes reavivó la polémica en torno a la familia Páez apenas horas después de que Agostina regresara al país. En el video, Mariano Páez aparece en un bar bailable del centro santiagueño haciendo gestos similares a los que llevaron a su hija a quedar imputada por injuria racial en Brasil, además de pronunciar frases provocadoras sobre su vínculo con el Estado.

Tras la viralización, el propio empresario intentó despegarse del material y aseguró que el video “está hecho con inteligencia artificial”. También afirmó que fue víctima de amenazas y que le habrían pedido $5 millones para frenar la difusión del contenido, por lo que dijo evaluar una presentación judicial para investigar el origen de las grabaciones.

Por su parte, Agostina Páez reaccionó con un fuerte descargo en redes sociales, donde tomó distancia de manera explícita de la conducta de su padre. “Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente”, escribió. Además, sostuvo que no tuvo nada que ver con el episodio, recordó que ya reconoció sus propios errores en la causa que enfrenta en Brasil y cerró con una frase que reflejó su agotamiento frente a la exposición pública: “No se termina más esta pesadilla. Qué horror”.

La abogada había vuelto a la Argentina luego de permanecer más de dos meses en Río de Janeiro, donde fue acusada de injuria racial por un episodio ocurrido en un bar. La Justicia brasileña le permitió regresar tras el pago de una caución de u$s18.000, mientras continúa el proceso en su contra. En la última audiencia, la acusación pidió una pena mínima de dos años y ahora se espera la definición de la jueza de la causa.

Agostina Páez se desligó del video de su padre imitando gestos de un mono: "Qué horror"

Tras la difusión de su padre de Agostina Páez realizó un descargo en redes sociales donde repudió el accionar del hombre. "Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo", escribió en Instagram.

Con respecto a su padre, Mariano Páez, aclaró: “Él estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente”.

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“Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones.Hoy estoy enfocada en reconstruirme, después de los meses difíciles que me tocó atravesar. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo, y es muy triste”.

Y concluyó: “Gracias a quienes me acompañan y entienden. No se termina más esta pesadilla. Qué horror”.