Los argentinos Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli avanzan a las semifinales en Bucarest y Marrakech + Seguir en









Superaron a sus rivales en cuartos de final y mantienen viva la ilusión de campeonar en el circuito europeo. Sebastián Báez, en cambio, quedó eliminado en octavos.

Navone avanzó al superar al bosnio Damir Dzumhur por 6-3 y 6-3. ATP

Los argentinos Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli se clasificaron para las semifinales de los torneos ATP 250 de Bucarest y Marrakech, respectivamente. Sebastián Báez, en tanto, quedó eliminado en la ronda de octavos de final.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el torneo rumano, Navone —ubicado en el puesto 60 del ranking mundial— protagonizó una remontada ante el eslovaco Alex Molcan (189°). El europeo ganó el primer set por 6-3 tras quebrarlo en dos oportunidades, pero el bonaerense reaccionó en el segundo parcial, donde se impuso por 6-2. En el set decisivo, Navone recuperó un quiebre adverso, igualó en 3-3 y volvió a quebrar en el octavo game para cerrar el triunfo por 6-3.

En las semifinales, Navone enfrentará al neerlandés Botic van de Zandschulp (62°), quien avanzó al superar al bosnio Damir Dzumhur por 6-3 y 6-3. En la misma jornada, Sebastián Báez (50°), finalista de la última edición del torneo, cayó ante el francés Titouan Droguet (122°) por doble 6-4.

camilo ugo carabelli.jpg Ugo Carabelli (67°) derrotó al francés Luca Van Assche (109°) por 0-6, 6-3 y 6-2. ATP La remontada de "El Brujo" En tanto, en Marruecos, Ugo Carabelli exhibió una notable capacidad de reacción para meterse entre los cuatro mejores del certamen africano y sumar un nuevo hito a su carrera en el circuito mayor.

Ugo Carabelli (67°) derrotó al francés Luca Van Assche (109°) por 0-6, 6-3 y 6-2 en dos horas y 20 minutos. Fue su quinta clasificación a semifinales en el ATP Tour; la anterior había sido en Umag 2025, donde cayó ante Luciano Darderi.

En su próxima instancia, el porteño de 26 años medirá fuerzas con el español Rafael Jodar (89°). En la misma jornada, Marco Trungelliti —ubicado 85° en el ranking en vivo— venció al francés Corentin Moutet por 4-6, 6-3 y 6-4, y ahora buscará su primera final en el ATP Tour ante Luciano Darderi.