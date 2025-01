Wanda Nara rompió el silencio: "Mauro Icardi dijo que iba a embarazar a la China Suárez"

La empresaria hizo estas revelaciones este jueves en LAM (América) durante una llamada telefónica con Ángel de Brito . El conductor quiso saber si eran ciertas las acusaciones que había hecho el delantero del Galatasaray de Turquía, y Wanda se mostró sincera. “Me es muy difícil, sufrí mucho con todo lo que contó Yanina (Latorre), con toda esta relación de un jugador de fútbol...”, se descargaba Wanda cuando el periodista la interrumpió: “¿La relación con Keita fue cierta?” . “ Sí, se lo conté yo a Mauro. En su momento yo estuve separada de él y le conté sobre esa relación . Mauro tiene videos y me extorsionó con que los iba a mostrar”, sentenció.

Wanda Nara se quebró en vivo y apuntó contra Mauro Icardi, asegurando que la amenazó con destruirla públicamente. “ Me amenaza con mostrar videos íntimos , que debe tener un montón, porque vivió conmigo 12 años, una cámara que no enfocaba solo a mi cama”, indicó la conductora al comienzo de su diálogo con Ángel de Brito, quien aclaró que eso ya está en la Justicia.

Respecto a la actriz, Wanda aseguró que Icardi decía que era “la más fácil de Argentina” y “que tenía olor”. “Le dije a Mauro ‘tené los huevos de agarrar a esta mina de la mano’, pasa que no los tiene, porque siempre la basureó, habló las peores cosas. Que era fácil, que era regalada, que tenía olor. Dijo cosas terribles y no me las dijo a mí, se las dijo a todo mi entorno”, amplió.