Linkin Park vuelve a Argentina en octubre: cómo y dónde sacar las entradas

Con la emoción de su regreso triunfal aún en el aire, Linkin Park también se encuentra lanzando un nuevo single titulado "Up From The Bottom". Este lanzamiento allana el camino para la Edición Deluxe de su aclamado álbum From Zero, que llegará el 16 de mayo, e incluirá tres canciones nuevas y una edición física ampliada con cinco pistas en vivo. Sobre el nuevo estreno, Shinoda dijo: "Estamos muy agradecidos por la increíble recepción de From Zero. Este nuevo capítulo, nuestro continuo viaje con la música y la conexión entre la banda y los fans ha sido más de lo que podríamos haber esperado. Gracias por escucharnos".