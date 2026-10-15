Zendaya protagonizará la película de ciencia ficción de Alex Garland + Agregar ámbito en









Este proyecto supone la más reciente colaboración entre Zendaya y el estudio A24 tras la exitosa serie "Euphoria".

Zendaya vuelve a la ciencia ficción tras lo que será la tercera parte de "Dune". Imagen: Aurore Marechal/Getty Images

Zendaya se ha unido al reparto de una nueva película de ciencia ficción sin título, escrita y dirigida por Alex Garland para A24. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero el rodaje está previsto para 2027.

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Este proyecto supone la más reciente colaboración entre Zendaya y A24 tras la exitosa serie Euphoria, que concluyó después de tres temporadas a principios de este año, y la comedia dramática de humor negro The Drama, junto a Robert Pattinson, que se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando casi 135 millones de dólares en todo el mundo.

Alex Garland y su vínculo con el estudio A24 Para Garland, esta película supone la continuación de su larga colaboración con A24, que ha producido y distribuido su película de ciencia ficción de 2024, Ex Machina, además de Civil War, Men y Warfare.

A24 también está detrás de la próxima adaptación cinematográfica de gran presupuesto del videojuego Elden Ring, protagonizada por Kit Connor, Cailee Spaeny, Ben Whishaw, Nick Offerman y Tom Burke. El rodaje de The Elden Ring finalizó el 30 de julio y su estreno está previsto para marzo de 2028.

Además de The Drama, Zendaya ha participado en dos de las películas más taquilleras de 2026: La Odisea y Spider-Man: Un Nuevo Día, ambas con gran éxito de taquilla. La última entrega de Denis Villeneuve en Arrakis, Dune: Parte 3, se estrena el 15 de diciembre.

Los fans de la ciencia ficción de Garland —que también incluye la película de Netflix Aniquilación y la serie de FX Devs— podrían alegrarse al saber que regresa al género. Pero la noticia también podría mermar las esperanzas de una tercera entrega de 28 Years Later. Garland escribió el guion de la primera entrega y luego se reunió con Danny Boyle para 28 Years Later del año pasado y su secuela, 28 Years Later: The Bone Temple. En una reciente intervención en el Festival de Cine de Londres, Boyle dijo que Garland había escrito un "guion fantástico" para la tercera entrega de 28 Years Later, pero señaló que ahora estaba ocupado trabajando en Elden Ring. "Así que, por el momento, está en segundo plano", dijo.

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