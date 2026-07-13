Fue un éxito en el cine y ahora está en Prime Video: la película con Robert Pattinson y Zendaya que te va a encantar + Agregar ámbito en









Una producción dirigida por un reconocido cineasta reunió a dos de las figuras más convocantes de Hollywood en una historia inesperada.

Dos de las grandes figuras de Hollywood vuelven a estar en boca de todos por una producción que ya puede verse en streaming. Prime Video

Después de su paso por las salas de cine, una de las películas más comentadas de los últimos meses llegó al catálogo de Prime Video y rápidamente comenzó a captar la atención de quienes buscan un drama con un elenco de primer nivel.

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La producción reúne por primera vez a Robert Pattinson y Zendaya como protagonistas, una dupla que despertó expectativas desde que se anunció el proyecto. A eso se suma la dirección de Kristoffer Borgli, cineasta noruego conocido por su mirada particular sobre los vínculos humanos y las tensiones contemporáneas.

El catálogo de la plataforma incorporó un título que llamó la atención desde su anuncio y sigue dando de qué hablar. Prime Video Con una propuesta que mezcla romance, humor incómodo y conflictos emocionales, "El drama" se aleja de las fórmulas tradicionales del género. La película apuesta por personajes complejos y situaciones que cambian de tono de manera constante, una característica que ha dividido opiniones, aunque también es parte de su identidad.

De qué trata El drama La historia gira alrededor de una pareja que está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su relación: casarse. Sin embargo, cuando todo parece encaminado hacia un futuro compartido, una revelación inesperada altera el equilibrio entre ambos y obliga a revisar aquello que daban por sentado.

A partir de ese momento, la película se transforma en un recorrido por las inseguridades, los secretos y las expectativas que suelen aparecer en una relación estable. El conflicto principal no se apoya en grandes escenas de acción ni en giros exagerados, sino en conversaciones, silencios y decisiones que modifican el vínculo entre los protagonistas.

Prime Video: tráiler de El drama Prime Video: elenco de El drama Robert Pattinson

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