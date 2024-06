Aguinaldo 2024: ¿en qué invertirlo, plazo fijo UVA o tradicional?

El plazo fijo UVA se constituye a un mínimo de 180 días (seis meses), se ajusta por inflación , más una Tasa Nominal Anual (TNA) que no puede ser inferior al 1% . Asimismo, los inversores pueden realizar depósitos de hasta $5.000.000 . Sin embargo, con la marcada desaceleración inflacionaria y la tasa real negativa , surge la duda de si convienen o no.

"Los bancos privados disponen de una oferta limitada de plazos fijos UVA, incluso algunos dan cupos", especificó el CEO de Insider Finance, Pablo Lazzati. Sin embargo, evaluó que "no conviene tener la plata inmovilizada a 180 días" y aconsejó invertir en bonos CER, que disponen de la misma variable de ajuste que el UVA, pero no se tiene el capital ilíquido.

Por su parte, el economista José Bano afirma que el plazo fijo UVA "es una muy buena alternativa" de inversión, ya que el Banco Central (BCRA) tiene una política de tasas reales negativas y todo instrumento atado a la inflación le gana al plazo fijo.

"Si pensás en medir los resultados en pesos, me parece muy buena alternativa. También me parece muy bueno frente a la curva de bonos ya que, en otros momentos, cualquier título CER le ganaba a un plazo fijo UVA. Ahora no es tan fácil. De hecho, si mirás la curva de bonos reciente tenés que ir a uno que vence en el 2026 para que tenga una tasa comparable y eso te da más volatilidad en el portafolio", analizó Bano.

Asimismo, Bano resaltó que con la volatilidad de los bonos la jugada "puede salir bien o mal". Al final de los seis meses, un TX26, por ejemplo, puede rendir más porque subió la paridad, pero "para un individuo esto es un riesgo", aseguró. En ese orden, sostuvo que lo negativo es que "durante seis meses no podés tocar la plata y si la necesitas, se convierte en tasa fija, que es muy baja y te quedás muy expuesto a la devaluación del tipo de cambio". En caso que el dólar se despierte, "todo lo que hiciste con tasa, lo perdiste con el tipo de cambio".

Diversificación de cartera por posible suba del dólar

Bano además remarcó que el plazo de seis meses "es perverso, dado que hay que mantener una posición congelada durante mucho tiempo". Desde ese punto de vista, afirmó que "muchos inversores prefieren ceder un poco de tasa, pero armar una posición con bonos, que al momento de desarmarla, lo hacen sin problemas en el momento y viran a una posición a dólares".

En tanto, el presidente de Wise, Walter Morales, coincidió con Bano sobre la imposibilidad de "rescate inmediato" del dinero invertido y resaltó que suelen recomendar "fondos mixtos entre Lecaps y pagaré bursátil que tenga un devengamiento asegurado y una tasa interesante".

Por este motivo, también Di Stefano aseguró que "la inflación a un año es un gran negocio hacer un plazo fijo UVA". "Me parece que es lo mejor que te puede pasar hoy en día", enfatizó.

Finalmente, la economista Elena Alonso recomendó "comprar un título ajustado por inflación, un bono soberano o ir adquiriendo Lecaps e ir renovándolas, ya que tienen un rendimiento más alto que el plazo fijo UVA". A su vez, al igual que Bano, señaló la importancia de no quedarse siempre en pesos y diversificar la cartera con una inversión que esté atada al dólar, por una posible suba de la divisa extranjera o caída de los bonos y rendimientos en pesos.