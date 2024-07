Cepo: cómo planea la salida el Gobierno y qué escenario observa el mercado

El ministro de Economía, Luis Caputo, plantea que de las restricciones "se sale bien" y no rápido, intentando apaciguar el nerviosismo del mercado, pero algunos analistas ya pusieron fecha a ese desarme de restricciones.

El mercado ostenta un alto grado de nerviosismo por el desarme del cepo cambiario , ya desde que se anunció la segunda fase del programa económico. Desde aquel paso a la emisión cero que prometió el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo , la brecha se alzó hasta el 55% en los financieros, aunque en las últimas ruedas algo cedió gracias a la intervención del Banco Central . Si bien el funcionario insistió en las últimas horas en que de las restricciones "no se sale rápido, se sale bien" , los analistas comienzan a barajar diferentes escenarios en función de un posible levantamiento del cepo .

El Gobierno apuesta a una salida del cepo cambiario sin grandes saltos en su cotización y con un impacto atomizado en la inflación . Es decir, apuesta a que el dólar financiero se alinee con el que importador -oficial+impuesto PAIS- para así levantar gradualmente las restricciones al tipo de cambio oficial hacia 2025. Sin embargo, este escenario no está contemplado en el mercado, que actualmente espera que se dé un salto del mayorista y su traslado a la inflación . ¿El motivo? Que 2025 es un año electoral (elecciones legislativas), por lo tanto, es muy arriesgado.

Sin embargo, en ese mismo estudio, la consultora privada reconoce que el riesgo sería "trivial" si se lograsen unificar los tipos de cambio sin una suba del dólar importador y entonces dejaría de ser claro el timing de la salida del cepo , que podría dejarse para 2025 , con las elecciones de medio término, ya que no generaría un costo político.

La clave de la salida del cepo está en la brecha

Para el Gobierno, la clave está en la brecha, que la semana pasada tocó un pico del 63% y empezó a aflojar gracias a la intervención del Banco Central en el mercado financiero, aunque esto también hizo subir el riesgo país. "Una menor brecha le daría más tiempo y grados de libertad al Ministerio de Economía y al BCRA en la transición", sostuvo 1816.

Sobre este último punto en particular, la consultora Econoviews remarcó que a pesar del alza de la brecha, la zona del 40%, les parece que es un "valor de equilibrio con un desvío de 5%". "Menos brecha implica un costo menor frente a la apertura del cepo pero, como vimos, el instrumento de vender dólares en el CCL no cayó bien en el mercado e hizo subir el riesgo país. El riesgo país importa porque si hay dudas sobre la sostenibilidad de la deuda no hay estabilidad económica posible", analizó la consultora que encabeza Miguel Kiguel.

¿El cepo llega a 2025?

Para Consultatio la unificación cambiaria va a suceder, más allá de que el timing sea "incierto". "Nuestra visión es que el status quo cambiario se mantendrá al menos hasta fin de año, pero el balance cambiario 2025 no cierra y la unificación cambiaria finalmente sucederá", señaló la consultora privada, que además contextualizó con la visión del mercado de que el oficial se irá depreciando por encima de la inflación en los próximos meses.

Sobre la brecha, Consultatio aseguró que si se "desploma", no se deberá a un "voto de confianza" del mercado, sino a un "movimiento lógico" frente a una explosión de oferta de dólares.