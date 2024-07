Evolución de las mentiras de los findes

En el anterior fin de semana se comunicó que se iba a intervenir sobre el mercado de cambio CONTADO CON LIQUIDACION y MEP con dólares resultantes de comprar esa moneda extranjera a los exportadores que liquidan en el tipo de cambio oficial (cerca de $920) y vender en esos mercados (CCL $1.400 y MEP $1.350) a los efectos de quitar una importante cantidad de pesos de la calle para que no se compren más dólares no oficiales.

Durante esta semana solo se dedicaron a operar en los mercados de CCL y MEP pero con los U$S 4.099 millones en bonos remanentes de la negociación con los bonistas de septiembre de 2020, cabe recordar que cada bono tiene una valor nominal de U$S 1 y se pueden comprar desde los home banking de personas físicas y empresas entre los $720 el lunes y el jueves en $650 o lo que es lo mismo entre U$S 0.53 y U$S 0.48 al venderlo y conseguir esa moneda extranjera. Al realizarlo entre esos 4 días nos encontramos con que se terminaron vendiendo en los mercados alternativos de la Bolsa desde las puntas bursátiles del principal banco oficial las siguientes cantidades en millones de bonos 2030