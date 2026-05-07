Alphabet ya es la segunda empresa más valiosa del mundo y sus fundadores superaron a Jeff Bezos + Seguir en









La matriz de Google alcanzó una valuación de u$s4,8 billones, mientras que sus fundadores consiguieron una fortuna superior a los u$s300.000 millones.

Alphabet, la matriz de Google, alcanzó una valuación de u$s4,8 billones.

Alphabet, la matriz de Google, alcanzó una valuación de u$s4,8 billones en la última jornada y se consolidó como la segunda empresa más valiosa del planeta, apenas por detrás de Nvidia. El avance refleja el renovado entusiasmo de Wall Street por la inteligencia artificial y el fuerte crecimiento de su negocio de nube y publicidad digital.

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El rally bursátil no solo disparó la capitalización de Alphabet, sino también las fortunas de sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin. Ambos superaron recientemente a Jeff Bezos en el ranking global de multimillonarios, impulsados por la suba de las acciones de la tecnológica.

De acuerdo al índice de multimillonarios elaborado por Bloomberg, Larry Page es la segunda persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de u$s335.000 millones, mientras que Sergey Brin es la tercera, con una fortuna de u$s311.000 millones. La número uno, de momento, sigue siendo Elon Musk, con u$s663.000 millones.

Alphabet consolida su negocio de IA El salto del 142% de Alphabet en el último año que generó estos logros se explica por varios factores.

El primero es el explosivo crecimiento de Google Cloud, la división de servicios en la nube que viene ganando participación frente a Amazon Web Services y Microsoft Azure. En el último trimestre reportado, la unidad mostró un crecimiento muy superior al esperado por los analistas.

P28 - ALPHABET-AI (REU_opt.jpeg Alphabet, la matriz de Google, alcanzó una valuación de u$s4,8 billones, mientras que sus fundadores consiguieron una fortuna superior a los u$s300.000 millones. A eso se suma la fuerte apuesta de Google por la inteligencia artificial. La empresa integró nuevas herramientas basadas en Gemini dentro de su buscador, YouTube, Android y Workspace, además de avanzar en el desarrollo de chips propios para IA. Los inversores interpretan que Alphabet logró monetizar la revolución de la IA más rápido que muchos de sus competidores. El mercado también comenzó a premiar la diversificación del gigante tecnológico. A diferencia de Nvidia, cuyo crecimiento depende en gran parte de la demanda de chips para centros de datos, Alphabet combina negocios consolidados de publicidad digital con servicios cloud, inteligencia artificial, infraestructura y plataformas de consumo masivo. Emprendedores revolucionarios La historia detrás de Page y Brin es una de las más emblemáticas de Silicon Valley. Ambos crearon Google a fines de los años 90 mientras estudiaban en Stanford y revolucionaron internet con el algoritmo PageRank, que transformó la manera de organizar la información online. Curiosamente, uno de los primeros inversores externos de Google fue el propio Jeff Bezos, mucho antes de que Amazon se convirtiera en el gigante global que es hoy. Bezos apostó por la startup en 1998, cuando Google todavía operaba desde un garaje en California. Ahora, casi tres décadas después, el escenario cambió: Alphabet volvió a posicionarse en la cima del mercado tecnológico y sus fundadores dejaron atrás al hombre que alguna vez financió sus primeros pasos.

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