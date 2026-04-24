Google planea invertir u$s40.000 millones en Anthropic, una nueva startup de inteligencia artificial + Seguir en









Esta estrategia le permitirá posicionarse en el centro de un ecosistema de innovación que podría definir el futuro de la industria tecnológica.

La inversión le permite a Google posicionarse en el centro de un ecosistema de innovación que podría definir el futuro de la industria tecnológica.

El gigante tecnológico Alphabet, matriz de Google, planea realizar una inversión de hasta u$s40.000 millones en Anthropic, una de las startups más prometedoras dentro del campo de la inteligencia artificial, para reforzar su apuesta por este sector clave en la competencia global entre las grandes tecnológicas.

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El acuerdo contempla un desembolso inicial de aproximadamente u$s10.000 millones de contado, mientras que los u$s30.000 millones restantes estarán sujetos al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento por parte de la empresa.

Anthropic viene experimentando un crecimiento explosivo: su tasa de ingresos anualizada supera los u$s30.000 millones, frente a unos u$s9.000 millones a fines de 2025, lo que refleja la fuerte demanda por soluciones de inteligencia artificial generativa.

Además, la compañía, fundada por exmiembros de OpenAI, invierte masivamente en infraestructura, incluyendo acuerdos con proveedores de chips y servicios en la nube, y el desarrollo de centros de datos de gran escala en EEUU.

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Google apuesta de lleno por la inteligencia artificial La movida de Google no ocurre en aislamiento. Otros gigantes tecnológicos, como Amazon, también destinan miles de millones a la misma startup, lo que evidencia la creciente competencia por liderar el desarrollo de modelos avanzados de IA. Esta carrera impulsa una ola de inversiones sin precedentes en infraestructura tecnológica, desde centros de datos hasta chips especializados. En términos estratégicos, la inversión busca asegurar acceso prioritario a capacidades de cómputo y modelos de IA de última generación, claves para fortalecer productos existentes como buscadores, servicios en la nube y herramientas empresariales. Al mismo tiempo, permite a Google posicionarse en el centro de un ecosistema de innovación que podría definir el futuro de la industria tecnológica. Tras el anuncio, las acciones de Alphabet subieron un 1% en Wall Street hasta acercarse al máximo histórico de principios de año.