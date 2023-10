Ariel Sbdar, de Cocos Capital: "Pese a la potencial volatilidad, el mercado se va a acomodar"

De esta manera, a través de la Resolución General 981/2023, el organismo regulador del mercado de capitales estableció una serie de regulaciones para la actuación de los Agentes de Negociación (AN) y los Agentes de Liquidación y Compensación(ALYC) con el objetivo de controlar la especulación financiera en medio de la fuerte volatilidad que experimentan el MEP y el CCL.

Al respecto, el CEO de Cocos, opinó: "Pulveriza un poquito porque el gran volumen de pesos que ahora no puede venir a dólar cable, o sea, tiene que hacer otra cosa. No impacta solo para afuera también para la gente de acá porque si es más de 200 millones de pesos tiene que pedir permiso, o sea, por lo menos por cinco días la pulverizás".

En cuánto a las elecciones presidenciales, que estamos a menos de 10 días de concretarlas, dijo que "si gana Javier Milei va a estar complicado. No es sólo si gana, es qué hace Milei. Habrá que ver si dolariza hard o dolariza soft. O, al contrario, no dolariza". Pese a esto, Sbdar no se mostró negativo:"Nosotros a diferencia de muchos otros tenemos un equipo de tecnología muy importante que así como nos acomodamos a regulación nos vamos a acomodar al nuevo mercado".

En cuánto a una eventual dolarización, comparó, "la gente hoy opera en dólar MEP. Tendremos otros activos y dejará de existir el dólar bolsa". Sobre esta definición de que el mercado de capitales en Argentina se acostumbró a ser una casa de cambio, dijo que "la bolsa es dinámica, no es estática, y que la gente siempre va a buscar otras alternativas". Al respecto recordó que en los '90 nadie estaba preocupado por adquirir dólares pero que no por eso se dejó de invertir.

Lo nuevo de Cocos Capital

"Nosotros lo que hicimos fue julio levantamos Cocos Pro, para un tipología de mucho volumen. Va de 300 hasta 10.000 dólares oficial. Ahora lo estamos haciendo es bajarlo a la mitad a u$s150 al oficial. Eso es Coco PRO lite, con un cupo de 100 millones de pesos diarios solo cobramos la membresía, y después los derechos del mercado", explicó Sbdar.

Se trata de "un segmento especialmente importante porque es la forma que nosotros hacemos evolucionar al usuario. Es un usuario que arranca sin comiciones pero que quiere un producto más PRO y de alguna forma lo profesionalizamos". Cocos Capital se destaca por no cobrar comisiones a la mayor parte de sus usuarios y recordó que "no se factura casi nada por ahí, solamente cobramos un 0.25 cuando querés vender un bono contra D".