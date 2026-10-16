Bitcoin busca recuperar los u$s82.000, mientras se encamina a cerrar una semana a la baja

La intensificación de las dudas sobre el sector IA y la expectativa de altas tasas por más tiempo por parte de la Fed ponen en riesgo activos como las criptomonedas.

El mercado cripto intenta recortar las pérdidas semanales, aunque el contexto para las finanzas tradicionales suma viento en contra . Bitcoin (BTC) cae 0,5% y opera en torno a los u$s81.200, mientras que Ethereum (ETH) sube alrededor de un 1,5% y se acerca a los u$s2.500, luego de haber amenazado con perder los u$s2.300. El resto de las altcoins opera mixto, con incrementos en Zcash (4%) y caídas en Hyperliquid (-2%).

La criptomoneda líder llegó a perforar los u$s80.000 en las últimas 24 horas, aunque recuperó rápidamente ese nivel. A nivel semana, acumula un retroceso de 1,9%. La Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama , destacó que el precio de Bitcoin continúa por encima de las medias móviles exponenciales de 50, 100 y 200 días, "lo que favorece el escenario a corto plazo" .

Sin embargo, también mencionó que " los indicadores de impulso aún no apuntan a una recuperación más sólida , y el BTC podría seguir oscilando antes de intentar recuperar los u$s84.000".

Los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos registraron entradas netas de apenas u$s5 millones, un flujo modesto tras las salidas de u $s261 millones registradas el miércoles. "La continuidad de las entradas será importante para evaluar si la recuperación desde los US$ 80.000 cuenta con suficiente demanda para sostener un nuevo intento alcista ", agregó Gama. Sin embargo, el contexto no acompaña.

En el plano corporativo, Strategy —antes llamada MicroStrategy y principal tenedor corporativo de Bitcoin — podría ser excluida de importantes índices bursátiles globales, lo que potencialmente obligaría a los fondos de inversión que los replican a vender acciones de la compañía independientemente de su visión sobre el activo.

El jueves, MSCI aprobó nuevas reglas para eliminar de sus índices a empresas que funcionan más como vehículos de inversión que como negocios operativos. En una simulación previa, el organismo identificó a Strategy y a Metaplanet —el comprador japonés de bitcoin— como posibles exclusiones.

El estrés en el sector IA y un ojo en la Fed

Por su parte, las dudas sobre la inteligencia artificial se intensificaron. CoreWeave, la compañía de infraestructura en la nube participada en un 10% por Nvidia, concentra las miradas del mercado: los rendimientos de sus bonos se dispararon y el diferencial de sus credit default swaps —seguros contra posibles impagos— superó holgadamente los 1.000 puntos, una cifra que el mercado asocia a situaciones de estrés crediticio severo.

El escenario monetario tampoco ayuda. Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado descuenta prácticamente por completo una suba de tasas en la reunión de diciembre de la Reserva Federal (Fed), con una pausa prevista para octubre. El IPC de septiembre, que sorprendió al alza, añadió presión sobre esas proyecciones.

Un entorno de tasas más altas por más tiempo castiga especialmente a las empresas tecnológicas —al encarecer su financiación y reducir el valor presente de sus beneficios futuros— y a activos sin rendimiento como Bitcoin, cuyo comportamiento además está estrechamente vinculado al sector tecnológico.