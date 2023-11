Bonos: ¿por qué se aconseja vender bonos argentinos bajo ley de Nueva York?

Durante las últimas horas, los bonos en dólares aceleraron su rally alcista este miércoles 22 de noviembre y en algunos casos treparon hasta más de un 13%, ante la expectativa que genera entre los inversores el reciente triunfo del libertario Javier Milei en las elecciones presidenciales, bajo el compromiso de un fuerte recorte al gasto público.

"La realidad es que la Argentina, hasta el domingo, no estaba en el radar de los inversores, y ahora sí lo está", dijo el analista Javier Timerman de Adcap Grupo Financiero. "Pero que eso se convierta en un rally sostenible en el tiempo va a depender mucho, primero, de los anuncios que haga Milei en términos de personas, de sus funcionarios; después, de su plan, y después, de los primeros movimientos", afirmó.

"No hay plata. No hay plata (...) Vendrán meses de alta inflación porque hay muchos precios reprimidos", dijo Milei a una radio local al reafirmar sus planes de aplicar una terapia de 'shock' para la resolver la crisis económica. "Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a una hiperinflación y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes", agregó.

Según el informe, un escenario optimista implica que los mercados actúen como comienzos del año que corre, cuando los bonos soberanos se recuperaron fuertemente desde sus mínimos alcanzados en octubre de 2022.

En la otra vereda, un escenario pesimista implicaría que los merados reaccionen como en la semana anterior a la segunda vuelta, cuando el diferencial legislativo alcanzó máximos históricos en la mayor parte de la curva y los bonos de legislación argentina tuvieron un rendimiento inferior al de sus homólogos.