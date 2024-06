Clave para los Cedears: Nvidia anunció su "split" de acciones, qué es, cuándo sucederá y cuál es el impacto

En el caso de Nvidia, es un desdoblamiento de 10 a 1, por lo que por cada acción que tenga el inversor, recibirá nueve adicionales. A los precios actuales de alrededor de u$s1.139, cada acción individual ahora se venderá por u$s113. El único requisito para verse beneficiado de esta operación es ser un accionista registrado hasta el 6 de junio, mientras que las acciones adicionales se distribuirán después del cierre del mercado del próximo viernes.

Tal como explica Ignacio Sniechowski, Head of Equity del Grupo Invertir en Bolsa (IEB), en la teoría, un “split” de acciones no produce en sí mismo efectos sobre el valor de la acción. Simplemente, porque no se trata de una capitalización, no hay un ingreso genuino de dinero a la compañía.

Por el contrario, lo que produce un “split” es una reducción del valor nominal de cada una de las acciones, al entregarle a cada inversor 9 por cada una que posea (10 en total). "Es decir que un inversor que tenía 1 acción de $NVDA recibirá 9 acciones más, totalizando 10 acciones y el precio ajustará acorde ha dicho 'split'", explica el analista. Aquí, lo que suele ocurrir es que el papel se vuelve más "alcanzable" para una mayor cantidad de inversores, puesto que luego de ese proceso, una acción pasaría a valer u$s108,50 por acción.

Cedears: cuál es el impacto

Pero la gran duda para el inversor local es cómo impacta en los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears). Damián Palais, Financial Advisor de Cocos Capital, sostiene que este cambio por supuesto que tendrá un impacto en esos instrumentos, pues comparten la misma lógica.

“Si vos tenés 20 Cedears de Nvidia, que hoy están cotizando cerca de $55.000, tendrías una tenencia total de $1.100.000. Ahora bien, con el 'split', pasarás a tener 200 nominales donde cada uno cotizará $5.500, pero la tenencia total se mantendrá intacta, en $1.100.000”, explica.

En conclusión, un "split" no afecta a la tenencia monetaria, que se mantiene intacta, pero el inversor sí pasará a tener más nominales. “Lo que le provee a este activo más liquidez en el mercado al operarse por montos menores”, indica Palais.

Sniechowski coincide en que, puntualmente, en el caso de $NVDA es difícil determinar si en el corto plazo este efecto será de la magnitud que fue en el caso de $GOOGL (ver en el gráfico) por el rally que viene teniendo la empresa en los últimos meses.

GOOGL (1).png

“Pero sin duda, en el mediano y largo plazo, es una noticia positiva para la acción, pues le va a otorgar mayor liquidez (en nominales) y, por lo tanto, menor spread entre bid/ask”, además de lo mencionado anteriormente de quedar al alcance de un público retail muchísimo más grande.

Acciones: ¿qué debería hacer el inversor?

Tal como explica Sniechowski, “si ya tengo acciones de Nvidia, obviamente no las voy a vender antes de un split. Todo lo contrario, en todo caso, esperaría para ver si se verifica lo que normalmente ocurre con acciones con valores nominales tan altos”, sostiene.

Otra opción para quienes no sumaron esta acción o el Cedear a sus carteras, comprar para ver, puede ser una apuesta. Aunque dado el tremendo rally que viene teniendo la compañía, “es difícil saber si esto será un catalizador para un alza aún mayor, pero, desde luego, es una buena noticia”, advierte Sniechowski.

Evolucion de la accion de Nvidia- TradingView.png

En tanto, Palais recuerda que, la recomendación, ya sea positiva o negativa, para una empresa que hace un “split”, no cambia. A lo que se refiere el estratega es a que los fundamentos de la compañía siguen siendo los mismos. Lo que se busca, cómo se mencionó anteriormente, es que el activo pueda operarse por montos menores, brindando una mayor accesibilidad al mismo, por lo que sumar antes del 6 de junio esta acción a los portafolios podría resultar en una gran apuesta.