Dólar blue, MEP y plazo fijo pierden contra la inflación: el mercado no encuentra cobertura

En lo que va de 2024, cualquier dólar que se utilice de referencia y la tasa de interés de plazo fijo tradicional perdieron en su carrera contra la inflación . Así lo confirman economistas consultados por este medio, mientras que el mercado no encuentra instrumentos que le ganen a la inflación.

Tras la asunción del presidente Javier Milei y la aceleración de la suba de precios se impuso la necesidad de elegir instrumentos que permitan -de mínima- la mayor cobertura posible. Todo indicaría que quienes apostaron al dólar no eligieron la mejor opción, aunque el abanico del mercado se encuentra limitado.

Dólar vs. inflación: impacto de esta comparación

¿Qué significa eso en términos reales? En palabras de Pablo Besmedrisnik, director de VDC Consultora, lo siguiente: “En promedio, al cabo del periodo de referencia pueden comprar menos bienes y servicios dado que cualquier inversión en esos activos monetarios tuvo una rentabilidad real negativa.”

Idéntica conclusión se aborda cuando se analiza el plazo fijo, con una tasa mensual del 9%. “Recordemos que se estima una inflación cercana al 20% para enero”, contextualiza el especialista.

En este contexto, Laura Pererya, directora de PIN Capital, advierte que “no hay cobertura plena, en el cambio de pesos contra dólares, ya que “el impacto nunca es lineal”.

plazo-fijo-inversiones-interes.jpg La tasa del plazo fijo pierde fuerte contra la inflación. Depositphotos

A su vez, el panorama estanflacionario, ratificado propiamente por el actual mandatario, tiende a que los ahorristas no tengan mayor margen más que utilizar los recursos sobrante de su economía para “comprar bienes de uso, pagar abultadas deudas de tarjeta de los meses navideños o bien para cargar combustible o pagar supermercado”.

Como explica Pereyra, “si no hay abundancia de pesos en el mercado, no hay presión sobre el tipo de cambio”, por eso es posible que la tasa de inflación vaya in crescendo y un rezago yendo al dólar.

De todos modos, en este escenario la analista financiera propone controlar la tasa de morosidad de las pymes, sobre todo las que aún no encuentran financiamiento en abundancia a tasas competitivas, y personas físicas. “Dólares más vendidos para pagar deuda en pesos, en vez de acumular divisas para pagar deuda a posterior”, explica.

Alternativas al dólar

Los datos muestran que los dólares paralelos se mantuvieron como opción insuficiente en la búsqueda de un método de cobertura. ¿Qué sucede entonces con los instrumentos de inversión?

Besmedrisnik analiza la constitución de un plazo fijo UVA como alternativa razonable para inversores con necesidades de liquidez en los próximos 6 meses o para aquellos que quieran diversificar su cartera. Es importante recordar que la precancelación ya no tiene tasa regulada.

Sin embargo, la cercanía de la liquidación de la cosecha generan expectativas de devaluación del dólar oficial, que eventualmente “se podrá trasladar a los dólares alternativos”.

A su vez, Morales explica que, bajo la decisión del BCRA de mantener reales negativas y empujar a los bancos a comprar deuda del tesoro, los bonos a tasa fija y los bonos CER también cotizan con tasas muy bajas: por ejemplo, el T2X4, un bono CER que vence en julio de este año, tiene una TIR de CER -56,17%.

Para quienes opten por un perfil más arriesgado, el especialista recomienda invertir en bonos en dólares o acciones, considerando la sujeción a riesgo argentino en el marco de la discusión de la Ley Ómnibus. También ofrece el Adcap Wise Multistrategy, un fondo de renta mixta con un horizonte de largo plazo y manejo discrecional de la cartera en base a los activos con mayor potencial de retorno.

En cualquier caso, desde hace dos meses que la búsqueda por invertir se dificulta porque los activos son varios, pero el problema es uno: hoy en el mercado casi no hay instrumentos que le ganen a la inflación.