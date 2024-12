Dólar: el mercado sigue de cerca la brecha y esperan que no afecte a las expectativas de inflación

El Gobierno no prorrogó la vigencia del Impuesto PAIS, que gravaba con un 30% la demanda de divisas, aunque mantuvo la percepción del 30% en concepto de Ganancias para la compra de moneda extranjera.

Para el año que viene se espera que el superávit comercial se reduzca Foto: Noticias Argentinas

"Con un diciembre que volvería a ser superavitario es de esperar que el año 2024 cierre con un superávit comercial en torno a los u$s19.000 millones", estimó la consultora ABECEB.

"En tanto que para 2025 la expectativa es que las exportaciones sigan creciendo a buen ritmo, pero inferior al de las importaciones que podrían moverse a un ritmo del 15% (piso) en un contexto de una actividad económica en franca recuperación -creciendo al 4% o 5%-, mayor apertura económica y un tipo de cambio más apreciado en términos reales. Así, el superávit comercial se reduciría a valores en torno a los 13.000/14.000 millones el año próximo", señaló.

"En un escenario optimista en el frente cambiario, con un crawling peg del 1% mensual a partir de febrero de 2025 y una brecha estabilizada en el 5%, la LECAP con vencimiento en junio de 2025 (S30J5) podría ofrecer un rendimiento del 18% en dólares", dijo Delphos Investment.

Agregó que "esto implicaría un riesgo país 'break-even' cercano a los 500 puntos básicos, un nivel razonable en un contexto de mayor estabilidad cambiaria y consolidación del proceso desinflacionario. Dicho escenario permitiría una mayor compresión del riesgo país, posicionando a Argentina en línea con el promedio regional de Latinoamérica", estimó.

Los inversores ven de cerca el dólar a la espera de que no impacte en las expectativas de inflación

"Mientras se monitorea el contexto externo, en especial los ruidos en Brasil, las depreciaciones de las monedas emergentes y la debilidad de la soja, los operadores siguen atentos a la marcha de los dólares financieros tras el reacomodamiento reciente, que dejó la 'brecha' ligeramente por encima del 10%", dijo el economista Gustavo Ber.

"Es por ello que los operadores se encuentran atentos a las intervenciones, y las reservas, dado que una estabilización del dólar 'MEP' y 'CCL' resultaría importante a fin de no afectar las expectativas y que así se pueda seguir avanzando en el proceso de desinflación", señaló.

Datos de la economía en 2024 genera una buena perspectiva a 2025

"La actividad industrial ajustada por estacionalidad en noviembre tuvo una mejora de 1% respecto a octubre y retrocedió 2,3% en la comparación interanual", reveló un informe de la fundación FIEL. El mercado inmobiliario cierra 2024 con un balance positivo que marcó el inicio de su recuperación tras seis años largos de crisis, sobre todo en el escenario inmobiliario, en la construcción se mantienen activas más de 50.000 viviendas en ejecución, dijo un informe del Grupo Construya.

"La relativa estabilidad económica y el control del tipo de cambio son, sin dudas, promotores de expectativas positivas. No obstante, el Gobierno no logra un apoyo mayoritario porque el programa de ajuste brutal que instrumentó desde hace un año ha producido severas consecuencias en la vida cotidiana, que hace que una buena parte de la ciudadanía no acompañe su plan", dijo explicó Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías.

"La relación biunívoca entre el ajuste y este tipo de estabilización es la que estará sometida a escrutinio electoral el año que viene", estimó.