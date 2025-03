Karina Milei en PDAC de Canadá: "Con el RIGI damos seguridad jurídica y reglas claras a los inversores"

Según dijo Karina Milei , con el RIGI se "puede decir" que el país brinda a las inversiones "seguridad jurídica" y "reglas claras", situación que aseguró "no ocurría hace muchos años en la Argentina".

Luego, agradeció a la comitiva argentina, encargada de "mostrar nuestro país, con todas las cosas maravillosas que tiene". "Estoy muy agradecida de por estar acá, acompañando a mi país. Gracias por confiar en la Argentina, que estamos cambiando. Estamos haciendo una Argentina grande", concluyó.

Un informe elaborador por la Secretaría de Minería de la Nación y al que tuvo acceso Energy Report que se presenta ante los inversores reveló que elpaís posee 311 proyectos mineros existentes en diferentes etapas: 24 en producción, 8 en construcción, 10 en etapa de factibilidad, 8 en pre-factibilidad, 11 en evaluación económico, 68 en exploración avanzada, 128 en exploración inicial y 55 en prospección. En todos ellos hay interés por invertir.

Karina Milei viajó a Canadá en busca de inversiones

La PDAC es la principal convención de minería a nivel mundial y se realiza todos los años en Canadá. PDAC es la sigla que deriva de su nombre en inglés de Prospectors & Developers Association of Canada.

La megaferia se lleva a cabo en el MTCC de la ciudad de Toronto, del 2 al 5 de marzo. Se estima que para 2025 hay en danza unos u$s120.000 millones en posibles inversiones mineras a nivel global. Y este cónclave, junto a sus rondas de negocios, sirve para cerrar acuerdos y vender proyectos.

Karina Milei fue la funcionaria principal del "Argentina Day", un evento que reúne a representantes de la Cancillería, la Agencia Nacional de Inversiones, la Secretaría de Minería, las provincias y las empresas para mostrar al mundo las iniciativas mineras nacionales y el potencial de inversión, sobre todo en cobre y litio.

Los encargados de dar la bienvenida en ese encuentro fueron la embajadora argentina en Canada, Josefina Martínez Gramuglia, y el nuevo embajador canadiense en Buenos Aires, Steward Wheeler.

Agenda completa de la PDAC 2025 para los argentinos

El lunes 3 de marzo se lleva a cabo el panel “Oportunidades en las provincia de Cuyo y Patagonia”, donde participarán Nadia Ricci, junto a Alfredo Cornejo, y Marcelo Orrego; como así también a la subsecretaria de Energía y Minería de Río Negro, Andrea Confini, con la moderación de Alejandra Cardona, de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). También viaja Roberto Cacciola, el presidente de la entidad.

El martes 4 de marzo CAEM realizará -entre otros- un encuentro exclusivo para conectar con los principales líderes de la minería argentina y del mundo. También habrá actividades relacionadas con su programa “Conectando Proyectos”, destinado a la búsqueda de financiamiento para la puesta en marcha o ampliación de yacimientos en el país. Este es un encuentro exclusivo, accesible solo por invitación.

Ese mismo 4 de marzo funcionarios y gobernadores presenciarán la apertura de la Bolsa de Toronto, donde se dará el toque de campana de la delegación argentina, y luego asistirán al evento de promoción del Consejo Canadiense para las Américas (CCA), donde se discutirán los principales temas políticos y económicos del continente americano.

Además de las multinacionales mineras, del evento también participarán bancos, capital privado, empresas de energía, infraestructura, universidades, tecnología, salud, líderes de opinión y periodistas de todo el mundo.

Durante esa jornada, también se organizó el TSX Roundtable Argentina, una mesa redonda de inversiones en la Bolsa de Toronto con CEOS de empresas listadas que aún no operan en Argentina.

Por la noche del martes, la Cámara de Empresas Mineras de Argentina (CAEM) brindará un cóctel exclusivo para conectar con los principales lideres de la minería de la Argentina y del mundo.

El miércoles 5 de marzo, la mayoría de los asistentes participarán del cierre de la PDAC 2025 en el Metro Toronto Convention Centre.

Quiénes viajan a Canadá a la PDAC

La comitiva argentina se complementa con el secretario de Minería, Luis Lucero, junto a Mario Ricardo Thiem, subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, y Florencia Mazzinghi, directora de Relaciones Públicas de Minería. También estará presente Diego Sucalesca, titular de la Agencia Nacional de Inversiones, y Pablo Quirno, secretario de Finanzas, jefe de las Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería y hombre incondicional de "Toto" Caputo. El ministro coodinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González priorizó el cónclave petrolero CeraWeek de la consultora internacional S&P de la semana siguiente en Houston.

El mendocino Cornejo viajó acompañado dela ministra de Energía, Minería y Ambiente, Jimena Latorre, y del director provincial de Minería, Jerónimo Shantal. También estarán allí el gobernador de Jujuy, Carlos Sadi; y su par de Catamarca, Raúl Jalil.

El gobernador riojano Ricardo Quintela se subió al avión con otros 15 funcionarios locales, que deberá sortear la difícil misión de promocionar inversiones en una provincia que no acepta abiertamente a la minería y no adhirió al RIGI nacional.

Santa Cruz está presente a través de la secretaría de Estado de Minería, Nadia Ricci, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, y de la empresa estatal Fomicruz y organizará el Foro “Exploring new frontiers in the Deseado massif”.

La inauguración oficial del stand de Fomicruz se realizará el lunes 3 y es encabezada por su presidente, Oscar Vera, junto a autoridades nacionales, provinciales y de la organización.

También en Canadá habrá presencia de empresarios del rubro del cobre, como por ejemplo Michael "Mike" Meding de Los Azules, o directivos del recientemente creado Vicuña Corp., un megaproyecto de cobre que incluye a Josemaría y Filo del Sol, a cargo de las mineras BHP y Lundin Mining.

Además, se espera la presencia de distintos directivos y empresarios vinculados a proyectos de oro, plata, litio y cobre, como por ejemplo Rio Tinto, Glencore, Firts Quantum o Barrick Gold.