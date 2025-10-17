SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

17 de octubre 2025 - 17:59

Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 17 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas cayeron casi u$s900 millones en la semana.
Mariano Fuchila

El dólar oficial minorista operó este viernes 17 de octubre a $1.434,32 para la compra y a $1.491,61 para la venta, en el promedio de los bancos que informa el BCRA. En el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta.

Las reservas brutas internacionales del Banco Central (BCRA) se hundieron en u$s533 millones, hasta los u$s41.168 millones. De este modo, sufrieron su mayor baja semanal en un mes, al retroceder unos u$s888 millones respecto del viernes pasado.

Informate más

Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la caída de la jornada respondió fundamentalmente a pagos de deuda a organismos internacionales y a cambios en cotizaciones.

Mientras tanto, los retornos de los plazos fijos mayoristas operaron dispares. La tasa nominal anual (TNA) TAMAR bajó del 66% al 60,13% (79,67% en términos efectivos), pero la TNA BADLAR subió desde el 56,25% al 57,25% (74,82% en términos efectivos).

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 17 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.450. De este modo, trepó $48 (+3,4%) respecto de la jornada previa.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, viernes 17 de octubre

El dólar blue se vendió a $1.485 y la brecha con el oficial se ubicó en el 2,4%.

Valor del MEP hoy, viernes 17 de octubre

El dólar MEP cotiza a $1.526,11 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,3%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 17 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.541,22 y la brecha con el dólar oficial es del 6,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 17 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 17 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1499,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 17 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s106.115, según Binance.

