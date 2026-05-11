Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 11 de mayo

El dólar oficial mayorista subió el viernes, pero se mantuvo por debajo de los $1.400, a $1.398 para la venta. En el mercado local, el S&P Merval en dólares retrocedió 2,4%. En Wall Street, los ADRs cayeron, pero los bonos en dólares subieron hasta 0,7% y el riesgo país bajó a 510 puntos básicos.