SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
11 de mayo 2026 - 08:46

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 11 de mayo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial mayorista subió el viernes, pero se mantuvo por debajo de los $1.400, a $1.398 para la venta. En el mercado local, el S&P Merval en dólares retrocedió 2,4%. En Wall Street, los ADRs cayeron, pero los bonos en dólares subieron hasta 0,7% y el riesgo país bajó a 510 puntos básicos.

Este lunes, la Ciudad de Buenos Aires publica el dato de inflación de abril, el Tesoro da a conocer el menú de instrumentos de cara a la primera licitación de deuda de mayo y China informa su IPC de abril.

Live Blog Post

Trump no tiene paz, Wall Street no se hace problema y continúa acumulando récords en un rally vibrante

José Siabba Serrate

Más de 70 días después, el conflicto con Irán sigue abierto, mientras los mercados celebran el boom de la IA y encadenan máximos históricos.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El mercado se entusiasma tras la mejora de la nota de Fitch y se viene un nuevo dato de inflación: las claves de la semana

Por Giuliana Iglesias

La calificadora elevó la nota soberana de la Argentina y Moody’s dejó abierta la puerta a una futura mejora, aunque advirtió sobre el riesgo político y la inflación. En junio, el mercado también seguirá de cerca la revisión del MSCI, que podría volver a ubicar al país como “Mercado de Frontera”.

Lee la nota completa

Embed

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 11 de mayo

El dólar oficial minorista cotiza a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.418,34 para la venta.

Lee la nota completa

Te puede interesar

Otras noticias