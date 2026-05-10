Guerra en Medio Oriente: el líder supremo de Irán ratificó la continuidad de las operaciones militares

La televisión estatal iraní aseguró que el líder dio nuevas directivas de combate en medio de la creciente tensión con Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

El régimen iraní confirmó nuevas órdenes militares en medio de la escalada en el Golfo Pérsico.

El régimen iraní afirmó que Mojtaba Jameneí ordenó continuar las operaciones militares en medio de la creciente tensión con Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Según informó la televisión estatal, el líder supremo recibió al jefe del comando central de las Fuerzas Armadas y emitió nuevas directivas de combate, aunque permanece sin aparecer públicamente desde su designación en marzo tras la muerte de su padre, Alí Jameneí.

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La televisión estatal de Irán informó que el general Ali Abdollahi , jefe del comando central de las Fuerzas Armadas, mantuvo un encuentro con Mojtaba Jameneí para recibir “ nuevas directivas y orientaciones para la continuación de las operaciones de confrontación con el enemigo ”.

El medio oficial no precisó cuándo ocurrió la reunión, pero la información se conoció en medio de un escenario regional cada vez más delicado, marcado por choques navales, amenazas cruzadas y ataques contra embarcaciones comerciales en el Golfo Pérsico.

La televisión estatal iraní informó que el líder supremo recibió al jefe del comando central de las Fuerzas Armadas.

La figura de Mojtaba Jameneí continúa rodeada de misterio desde que fue designado líder supremo tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, quien falleció durante los ataques iniciales de la guerra en Medio Oriente. Desde entonces, el nuevo líder solo difundió comunicados escritos y no volvió a mostrarse en público. Incluso, distintos reportes sostienen que habría resultado herido durante esos bombardeos.

El parlamento iraní lanzó una dura amenaza contra EEUU

Mientras el régimen confirmaba el encuentro militar, desde el parlamento iraní endurecieron el tono contra Washington. El portavoz de la comisión de seguridad nacional, Ebrahim Rezaei, aseguró que “nuestra contención ha llegado a su fin a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestros buques desencadenará una respuesta iraní firme y decisiva contra barcos y bases estadounidenses”.

Las declaraciones llegaron apenas un día después de que la Guardia Revolucionaria Islámica amenazara con atacar “uno de los centros americanos en la región y barcos enemigos” si continúan las interceptaciones contra petroleros iraníes.

El viernes, un caza estadounidense abrió fuego contra dos embarcaciones iraníes en el Golfo de Omán para impedir que avanzaran hacia puertos de Irán, un episodio que elevó todavía más la tensión en la región.

estrecho de ormuz, eeuu, irán El estrecho de Ormuz volvió a quedar en el centro del conflicto por el bloqueo iraní y la presión de Estados Unidos. CENTCOM

Ataques a buques y drones en medio de la crisis regional

El conflicto también comenzó a impactar sobre el tránsito marítimo internacional. Un buque de carga fue alcanzado por un dron en aguas qataríes, cerca del puerto de Mesaieed.

El organismo británico United Kingdom Maritime Trade Operations confirmó que un granelero reportó haber sido impactado por un proyectil no identificado y señaló: “Se produjo un pequeño incendio que fue extinguido; no hay víctimas ni impacto ambiental reportado”.

Aunque no hubo una reivindicación oficial del ataque, la agencia iraní Fars aseguró que la embarcación navegaba bajo bandera estadounidense.

En paralelo, Kuwait informó que detectó y neutralizó “varios drones hostiles” dentro de su espacio aéreo, mientras continúan los episodios militares alrededor del Golfo Pérsico.

estrecho de ormuz (1) Estados Unidos espera una respuesta de Teherán para avanzar en una posible extensión de la tregua. NAVCENT

El estrecho de Ormuz, otra vez en el centro del conflicto

La tensión internacional también volvió a concentrarse sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo por donde circula aproximadamente un quinto de las exportaciones globales de petróleo.

Irán mantiene bloqueado el paso como medida de presión económica sobre Estados Unidos y sus aliados, mientras Washington sostiene un operativo naval destinado a interceptar embarcaciones con destino a puertos iraníes.

En medio de la escalada, la Casa Blanca todavía espera una respuesta de Teherán a la propuesta presentada para extender una tregua e iniciar negociaciones de paz. El presidente Donald Trump había señalado que aguardaba la contestación iraní a través de mediadores pakistaníes, aunque hasta el momento no hubo definiciones públicas.

Estrecho de Ormuz Irán endureció su discurso contra Washington mientras continúan los incidentes militares en la región. Al Jazeera

El canciller iraní Abbas Araghchi acusó a las fuerzas estadounidenses de “violar el cese al fuego” y sostuvo que eso genera dudas sobre “la motivación y la seriedad del lado americano en el camino de la diplomacia”.

Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio se reunió con el emir de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en un nuevo intento diplomático para evitar que la crisis escale aún más en Medio Oriente.