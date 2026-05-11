Charlas de Quincho: el Mundial como salvavidas, la avanzada de Patricia Bullrich y el brindis europeo que agitó al "círculo rojo"

El caso Adorni ya condiciona toda la dinámica oficialista y en la Casa Rosada empiezan a hablar del Mundial como única chance de modificar el humor social. Mientras Javier Milei sostiene al funcionario, Patricia Bullrich acelera su construcción propia con recorridas y gestos de autonomía que inquietan al núcleo duro libertario. En paralelo, el brindis por el Día de Europa reunió al círculo rojo en una noche atravesada por conversaciones sobre internas, candidaturas y desgaste político.

El caso Adorni condiciona al Gobierno, que reza por que empiece el Mundial para modificar el humor social; mientras, Milei sostiene al funcionario, y Bullrich acelera construcción propia.

El miércoles por la noche, mientras en la Casa Rosada seguían buscando cómo contener el desgaste por el caso Manuel Adorni , en un piso elegante de la calle Arroyo parte del "círculo rojo" hacía otro balance político. Empresarios, consultores, exfuncionarios y dirigentes con terminales en distintos espacios coincidían en una lectura que empezó a repetirse entre copas de vino y conversaciones reservadas: Patricia Bullrich finalmente había decidido despegarse del Gobierno. No hablaban de ruptura, todavía. Sí de autonomía. En ese departamento de techos altos y diplomacia informal celebraban que alguien dentro del oficialismo empezara a marcar diferencias con el núcleo duro libertario.

La sensación de agotamiento alrededor del caso Adorni ya atraviesa buena parte del ecosistema oficialista. Con Javier Milei decidido a sostener a su jefe de Gabinete pese al escándalo por su patrimonio, en Balcarce 50 empiezan a asumir que no habrá salida rápida. La frase que más circula en despachos y chats libertarios resume bastante bien el clima interno. “Hay que llegar al Mundial” , repiten funcionarios y armadores digitales, casi como si el fixture de la Selección pudiera funcionar como programa económico.

El jefe de Gabinete se jactó en los últimos días de la reapertura de la Sala de Periodistas, pero omitió decir que los trabajadores de prensa están prácticamente censurados en su labor diaria. No pudiendo atravesar el Patio de Palmeras ni el balcón del primer piso, hasta el momento todavía tienen permitido ir a los baños y la cafetería, aunque esto podría cambiar de momento a otro, según los deseos del binomio Milei.

En paralelo, Bullrich decidió empezar sus recorridas porteñas en Lugano, pero no descuidó al empresariado. El brindis por el Día de Europa en la Bolsa de Cereales terminó funcionando como vidriera política para la ministra de Seguridad, que se movió entre diplomáticos, hombres de negocios y dirigentes.

La semana terminó mostrando además formas distintas de atravesar el temporal libertario. Mientras Karina Milei y Adorni pasaban rápido por Zárate para convertir la inauguración de una planta de Mercedes-Benz en un acto, el jefe de Gabinete se reunió con sus ministros, aunque los únicos que se prestaron para la foto fueron Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).

En la Rosada ya miran el Mundial como salida política mientras el caso Adorni desgasta al Gobierno

Con Javier Milei decidido a sostener a Manuel Adorni pese a la escalada del escándalo por su patrimonio, en la Casa Rosada empiezan a asumir que no habrá cierre rápido para una crisis que ya se devoró semanas enteras de agenda política. Funcionarios que hasta hace poco apostaban a que el tema se agotaría solo ahora reconocen que el caso se convirtió en una piedra permanente para la gestión. En ese clima apareció una frase que empezó a repetirse en despachos oficiales y chats libertarios. “Hay que llegar al Mundial”, repiten varios.

GORDO DAN TUIT El poste en redes sociales de Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan". @GordoDan_

La lógica ya circula incluso entre los comunicadores más cercanos al oficialismo. El influencer libertario conocido como “Gordo Dan”, uno de los amplificadores digitales más importantes del mileísmo, publicó un mensaje que sintetizó el estado de ánimo oficialista. "Cuándo arranca el Mundial?" publicó en su cuenta de X. El tuit empezó como chiste interno pero terminó funcionando como radiografía de una administración que hoy no encuentra herramienta eficaz para cambiar el clima político. Ni anuncios económicos, ni giras internacionales, ni actos de gestión lograron correr el foco del caso Adorni.

Mientras tanto, Milei mantiene una defensa cerrada de Adorni y descarta cualquier posibilidad de desplazarlo. Esa decisión ya abrió tensiones internas con dirigentes que preferirían acelerar explicaciones públicas para bajar el costo político. Cerca del Presidente insisten en que no entregarán funcionarios por presión mediática ni opositora. Pero incluso dentro del oficialismo empiezan a preguntarse cuánto tiempo puede sostenerse una dinámica donde toda discusión política termina absorbida por el mismo tema.

Otro que también espera el Mundial es Mauricio Macri. En el PRO ya empezó a circular el cronograma de “Próximo Paso”, la gira política con la que busca reordenarse el partido antes de que el calendario internacional le secuestre a su principal figura. El primer desembarco será el viernes 15 en Vicente López, con edición “Conurbano”; después vendrá Mendoza el 22 para la versión Cuyo, el 28 habrá reunión de legisladores provinciales en la sede nacional del partido y el 5 de junio llegará el turno del Litoral, en Paraná. En el entorno amarillo descuentan que Macri participará de todas las actividades. Después arranca el Mundial en Estados Unidos y, como dirigente de FIFA, planea instalarse allá desde el primer hasta el último día.

Entre diplomáticos, pasta y “Oda a la Alegría”, Bullrich mostró juego propio en el brindis de la Unión Europea

El brindis por el Día de Europa - el primero brindado por Erik Høeg desde que asumió como embajador de la UE en Argentina- en la Bolsa de Cereales terminó funcionando como algo más que un evento diplomático. Mientras se celebraba el impulso al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y se anunciaban inversiones por 1.400 millones de euros para la región, buena parte de la política local aprovechó la noche para sociabilizar entre el bandejeo de mini hamburguesas, empanadas de langostinos, y la variedad de pastas, entre otros bocados ofrecidos.

Entre empresarios, funcionarios, legisladores y diplomáticos aparecieron varias figuras conocidas. Estuvieron Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Daniel Scioli, Diana Mondino, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; el presidente del directorio y CEO de YPF, Horacio Daniel Marín; la diputada nacional Diana Fernández Molero; el senador Eduardo Vischi; el exembajador argentino en EEUU Jorge Arguello, entre otros, y aprovecharon el clima europeo para hablar bastante más de política doméstica que de Bruselas. En un momento de la noche, cuando empezó a sonar el Himno a la Alegría ejecutado por la banda de la Policía Federal Argentina, Carrió y Bullrich cruzaron miradas y lo tararearon con el dedo índice en alza. La escena hizo sonreír a varios diplomáticos que observaban fascinados el ecosistema argentino.

Bullrich fue una de las más activas de la noche. Se sacó fotos con empresarios, embajadores y dirigentes y dejó correr su propio operativo político en medio de la crisis que atraviesa el Gobierno por el caso Manuel Adorni. Cuando le preguntaron si piensa ser candidata este año, respondió sin demasiadas vueltas. “Preguntarle eso a alguien que se candidateó a presidente...”. La frase empezó a circular rápido entre los invitados, sobre todo porque en la Casa Rosada siguen leyendo cada movimiento suyo como una toma de distancia del núcleo duro libertario. Cerca de la ministra repiten además que “no podemos ir todos detrás de ellos”, una definición que cayó especialmente mal entre los armadores alineados con Karina Milei.

PATRICIA BULLRICH BRINDIS UE Patricia Bullrich saluda al embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg. Delegación de la Unión Europea en Argentina

Entre Zárate y el Senado, el oficialismo mostró dos formas de sobrevivir al caso Adorni

El caso Adorni tiene paralizado al Gobierno, que no encuentra salida (ni literal ni simbólica) a las aventuras del jefe de Gabinete. Pero hubo quienes salieron del freezer a desmarcarse de la necesidad de La Libertad Avanza de desensillar hasta que escampe.

Dos eventos mostraron las diferencias tácticas de los diferentes sectores libertarios y paralibertarios. Por un lado, la inauguración de la planta de Mercedes-Benz Camiones y Buses en Zárate. Por otro, la Comisión de Libertad de Expresión del Senado.

El primer evento era un momento por demás festivo, ya que la apertura de una terminal automotriz mientras se desploma esa industria es para tirar fuegos artificiales. Se trata, en rigor, de la primera planta del sector en abrirse desde cero en 15 años, luego del hito de Honda en Campana, allá por 2011, en los albores del kirchnerismo.

Sin embargo, la presencia de Karina Milei pasó desapercibida, ya que solo se mostró tras bambalinas para la foto. Y el orador principal del evento, Manuel Adorni, solo se lo vio al subir al estrado, para dar un discurso que sonó más a panfleto político que a una felicitación institucional, para una inversión de u$s110 millones planificada durante la gestión anterior y llevada a cabo durante el mileísmo.

KARINA MILEI MANUEL ADORNI MERCEDES BENZ Karina Milei y Manuel Adorni en la inauguración de una planta de Mercedes Benz. Presidencia

Entre sándwich de crudo y tomate, de queso brie, frutas de estación y panificados, el evento se anticipó media hora por la agenda de los funcionarios, que llegaban desde San Juan y luego tenían que estar en Casa Rosada, para otra conferencia de prensa. Adorni convirtió la inauguración en un acto político, al que también asistió el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, acompañado por el jefe del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo.

Por la empresa, llegaron desde Alemania los CEOs globales de Daimler Buses, Till Oberwörder, y de Mercedes-Benz Trucks, Achim Puchert. Antes, en un encuentro reservado en el coqueto Sofitel de Cardales, los ejecutivos mencionaron que están en el país desde “hace 75 años” y que esperan que Argentina crezca, al igual que todo el sur global. Al mismo tiempo, sostuvieron que, pese a los vaivenes económicos, la demanda de trasporte pesado es sostenida. Una forma elegante de la coyuntura local.

A diferencia del paso raudo por Zárate de Karina y Adorni, Bullrich sorprendió al pasar por la Comisión de Libertad de Expresión, a una reunión informativa convocada por la titular de ese cuerpo, la senadora jujeña Carolina Moisés. Estaban invitados responsables del área de Comunicación del Gobierno, incluido Javier Lanari, secretario de Medios, quien evitó el convite. Tampoco dijo presente la subsecretaria de Comunicación y Actos de Gobierno, Agustina Vilanova.

LIBERTAD DE EXPRESION SENADO Esta semana se reunió la Comisión de Libertad de Expresión. Senado

Los cuestionamientos al Gobierno por el trato del Gobierno a la prensa y por el cierre de la sala de acreditados en la Casa Rosada no inmutaron a la jefa del bloque de LLA. Pero, al mismo tiempo, los dardos de los periodistas expositores parecían esquivarla. “¿Por qué no iría, si nunca insultó a un periodista?”, dijeron sus colaboradores, para diferenciar a Bullrich del Presidente.

También se acercaron a la sala otros senadores del bloque libertario: el cordobés Luis Juez y el neuquino Pablo Cervi, aunque ninguno integra el núcleo “puro”, ya que desembarcaron desde otros espacios. Asimismo, llegaron a la sala la experiodista Carolina Losada, Maximiliano Abad (ambos radicales), “Camau” Espínola (Provincias Unidas), Goling Lara (PRO), Fernando Salino (interbloque Popular) y Guillermo Andrada, del bloque Convicción Federal y uno de los firmantes del proyecto junto a Moisés para garantizar la apertura de las salas de prensa en los tres poderes del Estado.

La participación de Bullrich tuvo varias aristas: por un lado, mostrarse -como en sus recorridas porteñas- más accesible respecto a los operativos de seguridad del ala karinista. Por otro, exhibir que puede compartir un espacio con periodistas, en medio de los ataques frecuentes de Milei. Y, de yapa, le exigió en ese marco a Adorni que adelantara su declaración jurada.

Intendentes PRO fueron a ver a Santilli y le pidieron que ordene la tropa libertaria en los municipios

Los intendentes del PRO bonaerense llegaron la semana pasada hasta la sede partidaria de San Telmo con una preocupación común: el avance de los conflictos con dirigentes de La Libertad Avanza en los distritos. Frente a Diego Santilli y Cristian Ritondo, varios jefes comunales reclamaron bajar la tensión política con los libertarios y pidieron una intervención directa del ministro para evitar que la convivencia termine de romperse en los concejos deliberantes.

El encuentro, organizado por Ritondo junto al funcionario nacional, sirvió además para poner sobre la mesa otro reclamo que ya se volvió recurrente entre los alcaldes amarillos: la deuda por obras públicas paralizadas por el Gobierno nacional. Según reconstruyeron participantes de la reunión, hubo pedidos para regularizar pagos a proveedores y destrabar proyectos frenados desde hace meses.

INTENDENTES PRO SANTILLI Diego Santilli recibió a los intendentes del PRO bonaerense. PRO

Pero el dato político de la jornada pasó por la interna silenciosa que empieza a crecer entre el PRO y LLA en varios municipios bonaerenses. Los intendentes se quejaron de cuestionamientos públicos de referentes libertarios locales y de maniobras legislativas que complican la gestión diaria en los concejos deliberantes.

Santilli tomó nota de los planteos y prometió intervenir para “descomprimir” la situación en los territorios. Cerca del ministro admitieron que los reclamos eran previsibles en medio del proceso de reconfiguración política entre ambos espacios y deslizaron que buscarán mecanismos para evitar nuevos cortocircuitos.

En ese marco, el funcionario insistió con que existe una oportunidad electoral para el oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires, aunque aclaró que primero habrá que ordenar la convivencia interna si pretenden capitalizar ese escenario.

Durante la charla también hubo respaldo a la gestión de Javier Milei y elogios al armado bonaerense de Sebastián Pareja, uno de los interlocutores clave entre el PRO y La Libertad Avanza. Santilli destacó además el acompañamiento parlamentario del macrismo a las iniciativas del Gobierno nacional.

Antes de cerrar el encuentro, los participantes acordaron repetir este tipo de reuniones y sumar en la próxima convocatoria a concejales PRO de distintos distritos bonaerenses

Una startup argentina se convirtió en caso de estudio para universitarios de Estados Unidos

El encuentro en las oficinas de la startup argentina Arbusta, en el distrito tecnológico sur de la Ciudad de Buenos Aires, no se vivenció como una charla académica tradicional. Los 25 aspirantes al MBA de la Universidad de Washington, en Seattle, llegaron a Parque Patricios con la curiosidad propia de quienes vienen de un ecosistema donde la tecnología es el lenguaje cotidiano.

Pero vinieron buscando algo que no se encuentra fácilmente en los libros de texto de las escuelas de negocios: cómo el propósito social se puede convertir en una ventaja competitiva para mejorar el desempeño económico.

ARBUSTA Arbusta

Los estudiantes habían visitado antes organizaciones y cámaras empresariales vinculadas a sectores como minería, petróleo, agroindustria y economía del conocimiento. El objetivo de la gira fue conocer experiencias concretas de empresas que operan en el país.

La startup argentina se ganó el interés académico de la University of Washington por su enfoque en generar impacto social en jóvenes y al mismo tiempo potenciar el uso de los datos y la inteligencia artificial en sus clientes. Es decir, generar valor económico junto con impacto social.

Hacia el cierre, el ambiente se volvió más cercano. Dos líderes técnicos de la compañía contaron sus propios procesos de crecimiento. No hubo grandes discursos, sino relatos sobre la capacitación diaria y la responsabilidad de liderar proyectos globales desde Buenos Aires.

Lo que quedó claro al finalizar la actividad es que los estudiantes no solo se llevaron una foto de una startup argentina. Se llevaron un caso de estudio real sobre cómo resolver un dilema clave: por qué sólo el 1% de las empresas que incorporan IA logran ver resultados concretos.

Kicillof volvió a la Feria del Libro y calentó otro round teórico con Milei

Axel Kicillof reapareció en la Feria del Libro con la reedición de uno de sus textos sobre Keynes y convirtió la presentación en una nueva estación de la disputa intelectual con Javier Milei. Rodeado de militantes, economistas y curiosos, el gobernador bonaerense defendió el rol del Estado y cuestionó el modelo libertario. “Si Keynes viera lo que pasa en la Argentina, se vuelve a morir”, lanzó desde el escenario.

Axel Kicillof Feria del Libro Axel Kicillof, en la Feria del Libro.

En el entorno de Kicillof celebraron la convocatoria y leyeron la escena como algo más que una presentación editorial: dicen que el gobernador busca consolidarse como el principal contrapunto “doctrinario” de Milei, en momentos en que el Presidente se refugia cada vez más en su propia narrativa económica y en sus libros de cabecera. El detalle que no pasó inadvertido fue la presencia del economista liberal Diego Giacomini en el debate posterior, un viejo socio intelectual del Presidente convertido ahora en crítico feroz.

Fixture tentativo de la Rosada

Fase de grupos

Caso Adorni

Interna con Bullrich

Crisis con la prensa

Conferencias incómodas

Octavos de final

Inflación

Tarifas

Dólar

Congreso trabado

Cuartos de final

Cierre de listas

PRO versus libertarios en municipios

Malestar empresario

Protestas sociales

Semifinales

Llegar a diciembre sin cambios de gabinete

Que Adorni sobreviva políticamente

Final