Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 13 de julio

Charlas de Quincho: vigilia con frío y cercos, un expresidente que vuelve al ruedo y el menemismo de Bullrich

Las victorias de la Selección taparon la rosca política y también alteró la rutina de la Casa Rosada. Tucumán fue mucho más que una foto de Milei con gobernadores. La agenda paralela de Villarruel y las disputas internas. Adolfo Rodríguez Saá se entusiasma con un retorno. Cumbre de mandatarios en Misiones. CEO de automotriz, preocupado por lobby chino en Brasil. Patricia cenó con Zulemita y dejó señales. Ravier se despega de Adorni y alarga conferencias.

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