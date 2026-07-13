Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 13 de julio

El dólar oficial supera los $1.500 este lunes 13 de julio. En paralelo, el riesgo país está a punto de quebrar un nivel simbólico clave por debajo de los 400 puntos básicos.
El gobierno de Javier Milei autorizó un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para Córdoba
La asistencia fue oficializada mediante un decreto y será otorgada a través de la Secretaría de Hacienda. La provincia deberá devolver los fondos durante el Ejercicio 2026 con retenciones sobre la coparticipación y una tasa de interés nominal anual del 15%.