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13 de julio 2026 - 08:25

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 13 de julio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial supera los $1.500 este lunes 13 de julio. En paralelo, el riesgo país está a punto de quebrar un nivel simbólico clave por debajo de los 400 puntos básicos.

Este lunes, en EEUU se esperan las intervenciones de la vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, y del gobernador Christopher Waller. En tanto el martes se dará a conocer el dato de inflación en Argentina y en EEUU.

El gobierno de Javier Milei autorizó un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para Córdoba

La asistencia fue oficializada mediante un decreto y será otorgada a través de la Secretaría de Hacienda. La provincia deberá devolver los fondos durante el Ejercicio 2026 con retenciones sobre la coparticipación y una tasa de interés nominal anual del 15%.

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Charlas de Quincho: vigilia con frío y cercos, un expresidente que vuelve al ruedo y el menemismo de Bullrich

Las victorias de la Selección taparon la rosca política y también alteró la rutina de la Casa Rosada. Tucumán fue mucho más que una foto de Milei con gobernadores. La agenda paralela de Villarruel y las disputas internas. Adolfo Rodríguez Saá se entusiasma con un retorno. Cumbre de mandatarios en Misiones. CEO de automotriz, preocupado por lobby chino en Brasil. Patricia cenó con Zulemita y dejó señales. Ravier se despega de Adorni y alarga conferencias.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 13 de julio

El dólar oficial minorista cotiza a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.513,22 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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