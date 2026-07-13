Selección argentina, EN VIVO: la jornada del lunes 13 de julio en el Mundial 2026

El plan de la Selección Argentina para enfrentar a Inglaterra y la situación de los jugadores que terminaron con molestias

Argentina, de la mano de Lionel Messi, se impuso 2 a 0 ante Austria. @seleccionargentina

La Selección Argentina dejó atrás el exigente triunfo ante Suiza y ya comenzó a preparar el duelo frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Luego de disputar otro encuentro de 120 minutos, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni diseñó un cronograma enfocado en la recuperación física del plantel mientras define el equipo que buscará un lugar en la final.

El primer entrenamiento será regenerativo para los futbolistas que acumularon mayor cantidad de minutos frente al conjunto suizo, mientras que el resto del plantel realizará una práctica de mayor intensidad.

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