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13 de julio 2026 - 08:32

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del lunes 13 de julio en el Mundial 2026

entrenamiento seleccion argentina
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La Albiceleste realizará este lunes su última práctica en Kansas y luego viajará a Atlanta, donde completará la preparación para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

La Selección argentina llevará adelante este lunes su último entrenamiento en Kansas, la ciudad elegida por la AFA como base durante todo el Mundial 2026. La práctica comenzará a las 11:15 (hora local), 13:15 de la Argentina, y marcará el cierre de la estadía del plantel antes de emprender el viaje hacia Atlanta, sede de la semifinal frente a Inglaterra.

Tras la victoria en los cuartos de final, el domingo el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni dispuso una jornada enfocada en tareas de recuperación para los futbolistas que sumaron más minutos. En la práctica de este lunes, en cambio, está previsto que comiencen los primeros trabajos tácticos con el objetivo de preparar el encuentro que definirá a uno de los finalistas del torneo.

Una vez finalizado el entrenamiento, la delegación partirá rumbo a Atlanta, donde realizará una última práctica el martes para ultimar detalles antes del compromiso ante el seleccionado inglés. Allí, Scaloni terminará de definir el equipo y la estrategia con la que Argentina buscará un lugar en la final del Mundial.

El camino de Argentina hacia la semifinal contra Inglaterra en el Mundial 2026

La Selección argentina dio un nuevo paso en los cruces directos y, tras vencer a Suiza por 3 a 1 en los cuartos de final, avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra en busca de una nueva final. Cómo fue el camino del equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo.

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El plan de la Selección Argentina para enfrentar a Inglaterra y la situación de los jugadores que terminaron con molestias

Argentina, de la mano de Lionel Messi, se impuso 2 a 0 ante Austria.

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La Selección Argentina dejó atrás el exigente triunfo ante Suiza y ya comenzó a preparar el duelo frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Luego de disputar otro encuentro de 120 minutos, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni diseñó un cronograma enfocado en la recuperación física del plantel mientras define el equipo que buscará un lugar en la final.

El primer entrenamiento será regenerativo para los futbolistas que acumularon mayor cantidad de minutos frente al conjunto suizo, mientras que el resto del plantel realizará una práctica de mayor intensidad.

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Cuándo jugará Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Argentina venció este sábado por la noche a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y logró acceder a las semifinales. Los de Lionel Messi se enfrentarán contra Inglaterra, que superó a Noruega.

La selección nacional se impuso por 3 a 1 en el tiempo suplementario. Alexis Mac Allister abrió el partido con un gol en el primer tiempo. Los suizos lo empataron con un tanto de Ndoyé y obligaron a que el encuentro se defina en el alargue. Allí, con uno más por la expulsión de Emboló, Argentina logró la victoria gracias a un golazo de Julián Álvarez y un tercer tanto de Lautaro Martínez.

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