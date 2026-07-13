Selección argentina, EN VIVO: la jornada del lunes 13 de julio en el Mundial 2026

La Selección argentina llevará adelante este lunes su último entrenamiento en Kansas, la ciudad elegida por la AFA como base durante todo el Mundial 2026. La práctica comenzará a las 11:15 (hora local), 13:15 de la Argentina, y marcará el cierre de la estadía del plantel antes de emprender el viaje hacia Atlanta, sede de la semifinal frente a Inglaterra.
El camino de Argentina hacia la semifinal contra Inglaterra en el Mundial 2026
La Selección argentina dio un nuevo paso en los cruces directos y, tras vencer a Suiza por 3 a 1 en los cuartos de final, avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra en busca de una nueva final. Cómo fue el camino del equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo.