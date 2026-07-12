"Lo que consiguió este equipo hoy es histórico": Lionel Scaloni luego de la victoria ante Suiza + Agregar ámbito en









La Selección argentina se clasificó a su sexta semifinal en un Mundial luego del triunfo por 3-1 sobre los dirigidos por Murat Yakin.

Lionel Scaloni en la victoria 3-1 de Argentina ante Suiza. @Argentina

Argentina le ganó 3-1 a Suiza en el alargue por los cuartos de final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni afirmó que hay aspectos que el equipo debe mejorar, pero remarcó que la clasificación a semifinales es un hecho histórico.

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“Hoy sufrimos, sabíamos que era un equipo muy físico, en esa parte creo que nos pusieron mucho en dificultad. No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones”, analizó el entrenador argentino. Y agregó: “Hoy la suerte estuvo de nuestro lado”.

A pesar de la felicidad por el triunfo, Scaloni evaluó: “A ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realistas, tenemos cosas por mejorar, pero ganando siempre es mejor”.

Argentina alcanzó su sexta semifinal en una Copa del Mundo, sobre el logro el técnico de la selección lo calificó como un hecho “histórico” a pesar de que el equipo “podría haber jugado mejor”.

Inglaterra será el próximo rival de Argentina en semifinales en un cruce que genera muchas expectativas por el antecedente de cuartos de final en la Copa del Mundo de México 1986. "Da igual que sea Inglaterra o que sea Noruega. Nos vamos a encontrar esto, un equipo que juega muy bien, que tiene un gran entrenador. Necesitamos recuperar, creo que es lo más importante", concluyó el entrenador.

Cuándo jugará Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 Con la clasificación de Argentina se confirmó la segunda semifinal del Mundial 2026, el rival será Inglaterra. El partido tendrá lugar el próximo miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en el Estadio de Atlanta. Por la otra llave se enfrentarán Francia y España el martes 14 a las 16. Los dos equipos que clasifiquen a la final jugarán el domingo 19 de julio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva York.