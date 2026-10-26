Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 26 de octubre

Este lunes, los mercados estarán atentos al impacto de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, que le permitiría acceder a un cuarto mandato. En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, el ETF brasileño EWZ llegó a desplomarse más de 20%, mientras que las acciones argentinas que cotizan en el exterior también registraron caídas, en un contexto de mayor volatilidad regional.