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26 de octubre 2026 - 11:07

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 26 de octubre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista se ubica a $1.540 este lunes, un nuevo máximo nominal, mientras que en el Banco Nación alcanzó los $1.550.

Este lunes, los mercados estarán atentos al impacto de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, que le permitiría acceder a un cuarto mandato. En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, el ETF brasileño EWZ llegó a desplomarse más de 20%, mientras que las acciones argentinas que cotizan en el exterior también registraron caídas, en un contexto de mayor volatilidad regional.

En el plano local, la agenda económica estará marcada por la publicación del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de octubre, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. A su vez, el INDEC difundirá las estadísticas de turismo internacional correspondientes a septiembre y al tercer trimestre del año.

El dólar mayorista trepa $10 tras las elecciones en Brasil y la depreciación del real

El dólar mayorista abre este lunes $1.539,50. La victoria de Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en las elecciones de este domingo genera presión sobre los activos argentinos y el tipo de cambio.

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Los bonos y acciones argentinas caen hasta 8% en Wall Street tras la victoria de Lula da Silva en Brasil

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operan mayormente en rojo en el premarket, en medio de la fuerte reacción de los mercados a la reelección del presidente brasileño. Mercado Libre se desploma más de 8%.

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El bitcoin se mantiene en los u$s80.000 con el foco puesto en la Fed y en la IA

La postura del banco central y el retroceso generalizado en el sector tecnológico encienden las alarmas en los mercados globales, alimentando la cautela entre los inversores y elevando la volatilidad en las cotizaciones.

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El empleo privado acumula 14 meses consecutivos de caída y ya se perdieron 266.000 puestos desde noviembre de 2023

Un informe de la UBA reveló que en julio se destruyeron otros 13.000 empleos formales en el sector privado, mientras que el salario mínimo acumula una pérdida del 40,8% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

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Los escollos económicos que tendrá Lula en 2027: menor actividad, elevado déficit fiscal y un Congreso opositor

Lula deberá afrontar una enorme carga fiscal, en un contexto de ajuste monetario elevado y una actividad económica desacelerándose. Además, deberá lidiar con una mayoría opositora en el Congreso.

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Dólar: la city pone el foco en las reservas y el impacto de Brasil, luego de seis alzas consecutivas

El dólar mayorista cerró el viernes en $1.529,50, mientras que el minorista se ubicó en $1.550. En la previa de una nueva semana, los inversores siguen de cerca la acumulación de reservas del BCRA y las expectativas cambiarias de cara a las elecciones de 2027.

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Los ADRs y acciones de Argentina caen hasta 8% en Wall Street tras la victoria de Lula da Silva en Brasil

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Primera reacción de los mercados al triunfo de Lula en Brasil: el ETF se derrumba 27% y el real queda bajo presión

Lula Da Silva se impuso en el balotaje, algo que no estaba en los planes de los inversores. En ese marco, predominan las variaciones negativas en los activos financieros.

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Charlas de quincho: Roast beef libertario, asados peronistas, una disputa fronteriza y un Cabildo financiero

El Gobierno busca mostrar los beneficios del RIGI, pero Economía esconde su agenda. Las dos caras del modelo en Rosario. Milei, entre el litio y la religión. Brasil, pendiente del balotaje. Roast beef libertario y asados peronistas con la mira en 2027. Massa y sus definiciones ante sindicalistas. Otro conflicto de límites, ahora con Paraguay. Empresarios, Frida Kahlo y una foto de convivencia en La Plata.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 26 de octubre

El dólar oficial minorista cotiza a $1.500 para la compra y a $1.550 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.549,77 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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