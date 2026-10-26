Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 26 de octubre

El dólar mayorista se ubica a $1.540 este lunes, un nuevo máximo nominal, mientras que en el Banco Nación alcanzó los $1.550.
Este lunes, los mercados estarán atentos al impacto de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, que le permitiría acceder a un cuarto mandato. En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, el ETF brasileño EWZ llegó a desplomarse más de 20%, mientras que las acciones argentinas que cotizan en el exterior también registraron caídas, en un contexto de mayor volatilidad regional.
En el plano local, la agenda económica estará marcada por la publicación del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de octubre, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. A su vez, el INDEC difundirá las estadísticas de turismo internacional correspondientes a septiembre y al tercer trimestre del año.