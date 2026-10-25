Ganarle al Fisco no alcanza: la Corte pone límites a las devoluciones tributarias en dólares

Un reciente fallo de la Corte Suprema reafirma que una sentencia firme no puede modificarse durante su ejecución, aun cuando se trate de preservar el valor económico de un crédito fiscal. La decisión reabre el debate sobre la seguridad jurídica, la depreciación monetaria y la verdadera efectividad de las sentencias contra el Estado.

La Corte Suprema de Justicia puso límites a las devoluciomnes tributarias en dólares

En los litigios tributarios, obtener una sentencia favorable suele interpretarse como el punto final de una controversia con el Estado. Sin embargo, una cuestión igualmente trascendente aparece cuando llega el momento de hacer efectiva esa decisión: ¿en qué condiciones debe el Fisco devolver los importes indebidamente percibidos y cómo se preserva su valor después de años de litigio?

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación abordó una manifestación de este problema en el fallo “Venados Manufactura Plástica S.A. c/ AFIP-DGA”, del 6 de octubre de 2026. Si bien la discusión inmediata estaba referida a la moneda de restitución de derechos de importación, el pronunciamiento adquiere relevancia por sus implicancias sobre los límites de la ejecución judicial y la protección de los derechos patrimoniales de los contribuyentes.

El conflicto se originó en una acción de amparo promovida contra la entonces AFIP, vinculada con la percepción de derechos de importación sobre bienes muebles destinados a la industria.

El Juzgado Federal de San Luis hizo lugar a la demanda y dispuso la devolución de los importes correspondientes, estableciendo una suma originaria de $73.619,62, con referencia al monto que resultara a la fecha de su efectiva restitución.

La sentencia quedó firme. Sin embargo, durante su ejecución, la empresa solicitó una medida cautelar innovativa destinada a obtener el cumplimiento de la condena.

El magistrado admitió la petición, pero introdujo una modificación sustancial: ordenó restituir U$S 1.746,21. La Cámara Federal de Mendoza confirmó posteriormente ese pronunciamiento.

La Administración cuestionó la decisión, sosteniendo que la obligación originalmente reconocida estaba expresada en moneda nacional y que su transformación en dólares alteraba lo resuelto con autoridad de cosa juzgada.

La controversia llegó finalmente a la Corte Suprema.

La cosa juzgada como límite a la actuación judicial

El Máximo Tribunal hizo lugar al recurso extraordinario y dejó sin efecto la resolución apelada. Su razonamiento se apoyó en dos fundamentos estrechamente relacionados.

El primero fue la arbitrariedad de la sentencia, derivada de la omisión de examinar una cuestión sustancial planteada oportunamente por el organismo fiscal: la moneda en que debía cumplirse la obligación.

El segundo, de mayor trascendencia institucional, fue la vulneración de la cosa juzgada.

La Corte consideró que transformar una condena originalmente expresada en pesos en otra denominada en dólares suponía modificar un elemento esencial de una decisión judicial firme.

Resulta particularmente significativo que la propia Cámara hubiera reconocido, al conceder el recurso extraordinario, que había omitido involuntariamente el tratamiento del agravio formulado por la AFIP.

La enseñanza jurídica es clara: la ejecución de una sentencia no constituye una nueva instancia para reformular los derechos y obligaciones definitivamente establecidos.

El principio resulta aplicable tanto cuando el beneficiario es el contribuyente como cuando lo es el Estado. La seguridad jurídica exige respetar el contenido de las decisiones firmes, con independencia de las consecuencias económicas que su cumplimiento pueda producir.

La particularidad del régimen aduanero

La controversia tiene, además, un componente específicamente tributario.

El artículo 20 de la ley 23.905 establece que los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos vinculados con esas operaciones, se determinan en dólares estadounidenses. Sin embargo, debe distinguirse entre la moneda utilizada para determinar el gravamen y aquella en que efectivamente se realiza su pago.

Esta distinción ya había sido examinada por la Corte en los precedentes “Editorial Perfil” (2008) y “Cencosud” (2014), invocados por la Administración en el proceso.

Particularmente en “Cencosud”, el Tribunal sostuvo que, cuando los tributos aduaneros habían sido abonados en pesos, su restitución debía efectuarse en esa misma moneda.

El criterio encuentra sustento en el artículo 809 del Código Aduanero, que contempla la devolución de los importes indebidamente percibidos por la Administración.

No obstante, corresponde formular una precisión: en “Venados”, la Corte no desarrolló nuevamente toda esa doctrina sustantiva. Su decisión estuvo centrada en la arbitrariedad del pronunciamiento recurrido y en la imposibilidad de modificar una sentencia firme.

Confundir ambos planos podría llevar a atribuirle al fallo un alcance mayor del que efectivamente posee.

El problema económico que permanece sin resolver

Más allá de la solución procesal, el caso expone una dificultad que trasciende a las operaciones de comercio exterior.

En una economía caracterizada por prolongados períodos de inflación y depreciación monetaria, la devolución de un tributo indebidamente percibido puede representar una reparación económica insuficiente cuando transcurren varios años entre su pago y su restitución.

El contribuyente puede obtener el reconocimiento judicial de su derecho y, aun así, enfrentarse a una recuperación patrimonial sensiblemente inferior al valor económico de los fondos originalmente desembolsados.

La cuestión adquiere especial importancia cuando el acreedor es una empresa que debió financiar durante años recursos retenidos por el Estado.

El Código Aduanero contempla intereses para los reclamos de repetición en sus artículos 811 y 812. Sin embargo, la existencia de mecanismos de compensación financiera no elimina necesariamente las controversias sobre su suficiencia frente al deterioro monetario.

Aquí aparece una tensión que merece una discusión más profunda: la que existe entre la estabilidad de las decisiones judiciales y la necesidad de asegurar una tutela jurisdiccional efectiva.

La Corte no resolvió en este expediente cuál debía ser la metodología definitiva de recomposición económica del crédito. Tampoco convirtió la sentencia originaria en una obligación limitada al capital nominal, sin los accesorios que legalmente pudieran corresponder.

Lo que estableció fue que la eventual preservación del valor de una acreencia no puede lograrse desconociendo los términos de una condena pasada en autoridad de cosa juzgada.

Una advertencia para los litigios tributarios

Desde el punto de vista profesional, el precedente obliga a prestar particular atención a la formulación inicial de las pretensiones contra la Administración.

La moneda de la obligación, la procedencia de intereses, su tasa y período de devengamiento, así como los eventuales mecanismos de recomposición del crédito, son cuestiones que deben introducirse y sostenerse procesalmente en las oportunidades correspondientes.

No resulta jurídicamente equivalente solicitar una determinada reparación durante el juicio que pretender modificar sus condiciones una vez que el pronunciamiento adquirió firmeza.

También debe considerarse que, cuando el litigio comprende tributos aduaneros, la moneda de determinación del gravamen no define necesariamente la moneda de restitución. La documentación respaldatoria del pago adquiere, por ello, especial relevancia.

El fallo no modifica el derecho del contribuyente a obtener la devolución reconocida judicialmente. Tampoco legitima la demora del organismo recaudador en cumplir una obligación firme. Simplemente delimita las facultades judiciales durante la etapa de ejecución.

Seguridad jurídica y reparación efectiva: dos principios que deben convivir

La decisión de la Corte resulta consistente con una premisa institucional indispensable: la autoridad de las sentencias no puede depender de revisiones posteriores de conveniencia económica.

Pero sería insuficiente concluir que el problema de las devoluciones tributarias se agota en una cuestión de moneda.

Una administración tributaria respetuosa de las garantías constitucionales no solo debe abstenerse de exigir gravámenes improcedentes. También debe asegurar que, cuando corresponde restituirlos, la reparación se materialice en condiciones jurídicamente adecuadas y dentro de plazos razonables.

El precedente “Venados” reafirma la intangibilidad de la cosa juzgada. Al mismo tiempo, deja expuesta una discusión todavía relevante para nuestro sistema tributario: cómo evitar que el tiempo transcurrido entre el cobro indebido de un impuesto y su devolución termine debilitando la efectividad económica del derecho reconocido al contribuyente.

Porque, en definitiva, ganar un juicio contra el Fisco debería significar algo más que obtener una sentencia favorable: debería permitir recuperar, en términos jurídicamente legítimos, aquello que nunca debió haberse pagado.

(*) Contador público. Tributarista. Estudio Tristán y Asoc.