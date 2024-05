Dólar y tasas: ¿es atractivo aún el carry trade?

El bajo nivel de liquidación de la cosecha registrada en abril, con algunos atenuantes, como lluvias y medidas de fuerza gremiales, fue una señal. Abril, si bien superó a marzo con más de u$s1.900 millones, fue más de un 20% inferior que un año atrás en medio de “La niña”. Lo bueno es que este año, a diferencia del 2023, hay cosecha. Lo malo es que el BCRA necesita seguir comprando reservas, hoy todavía está en negativo, en términos netos. La bajada de línea oficial fue obviamente inducir a los chacareros a vender, para que las “cerealeras” liquiden. Pero a diferencia del infierno que enfrentó De la Rúa, hoy los precios no son tan buenos pero tampoco aún tan malos como a comienzos de los 2000.

En lo que sí concuerdan todos es que el Gobierno hará todo lo posible por no volver a devaluar con un salto discreto. Eso estaría fuera de la caja de herramientas les dijeron los funcionarios anfitriones. Si bien también el impuesto PAIS estuvo en el orden del día de estos encuentros, la posibilidad de una disminución para los insumos intermedios y fertilizantes ahora que está la siembra fina parece que no hubo plafón como para esperar un cambio en el corto plazo. Unos, ilusos, hablaron incluso de rebaja de retenciones para la próxima campaña. De lo único que querían escuchar los funcionarios y asesores era que iba a mejorar la liquidación de la cosecha, el resto se verá más tarde. Sin embargo, uno avezado conocedor de todo el mundillo agroexportador, les advirtió que la mayor parte de la producción se lleva a cabo en campos alquilados, por ende, gran parte de la soja que hoy no se está liquidando es la que está precisamente en manos del que arrienda el campo y que va vendiendo a lo largo del año o especula con instrumentos financieros.

Los operadores de la City que escuchaban estos relatos hacían cuentas con la nueva tasa de interés y comentaban que todavía el carry trade podía ser, levemente, atractivo, o sea, la tasa en dólares era positiva. Para el BCRA la nueva tasa le significa ahorrar más de $300.000 millones de intereses. Aunque señalaba uno de los principales consultores del mercado que el modelo que hoy implementó el equipo económico precisa que los Pasivos monetarios remunerados del BCRA sigan creciendo, para esterilizar las compras de divisas por ejemplo. ¿Pero con qué ideas se fueron de esas reuniones? No va haber devaluación a lo bruto, sigue el crawling peg del 2%, el peso seguirá apreciándose y el cepo está para quedarse un rato largo más, no va haber rebaja de impuestos, y que el dólar blend parece no terminar a fin de junio y en julio vuelve el dólar mayorista 100%. Veremos quién escuchó mejor, o si los funcionarios sumaron a la confusión general.

Actividad: nadie arriesga piso de la caída y recuperación

En las mesas y en los zoom entre inversores y consultores nadie arriesga, ni cuándo toca piso la caída del nivel de actividad ni cuándo vendrá la recuperación. Hasta la OCDE proyecta una caída del PBI este año de más del 3%. También se habla mucho de un temible regreso de los ’70, de gran actuación bajo la gestión de Martínez de Hoz y que podría enamorar al equipo económico de Caputo. Ampliaremos. Con los ojos puestos en el Senado, más bien en las provincias, el mercado hace cuentas. Sobre un total de 72 senadores hay 33 de UxP, por lo que el oficialismo precisa el apoyo de algunos gobernadores peronistas. Mientras tanto, el Gobierno opta por postergar los tarifazos de la luz, el gas y combustibles, en aras, al parecer de conquistar el dígito de inflación mensual. Al respecto, un economista y asesor de fondos comunes y bancos, comentó que los indicadores de alta frecuencia de inflación mostraban que el ritmo de crecimiento de los precios se desaceleró muy fuerte en las últimas semanas de abril, incluso hasta midieron deflación, lo que hace que el arrastre estadístico para el IPC de mayo sea muy bajo. Seguro esto y otras mediciones privadas alentaron al BCRA a bajar la tasa.

Por lo pronto, ahora el mercado espera la nueva emisión de Bopreal para las empresas con giros pendientes de utilidades. Pero a diferencia de los importadores, estos nuevos demandantes de Bopreal no podrán acceder al dólar CCL por la diferencia entre el precio de venta de los bonos y su valor nominal para cancelar el 100% de las deudas por dividendos. Un consultor y ex funcionario muy ligado a Mauri, les recordó a clientes en un zoom que los importadores que compran Bopreal sí tienen luego habilitado el CCL sin afectar su acceso al mercado oficial para cancelar su deuda comercial, dado que el Bopreal cotiza bajo la par. Habrá que ver si las empresas con dividendos pendientes están dispuestas a convalidar los niveles de precios o prefieren esperar.

Un gestor le comentaba a un colega lo que había ganado el ya vendido HSBC -al Galicia- a nivel global en el primer trimestre del año: casi u$s11.000 millones, y que en dentro del abanico de cambios se supo que el CEO, Noel Quinn, deja el cargo por lo que buscan sucesor. Al respecto, hizo ruido el sumario que la CNV le inició precisamente a tres sociedades del Grupo Galicia (el banco, Galicia Securities e INVIU) por presunta manipulación del precio del bono del Tesoro Dual (TDE25) en febrero, previo a un ejercicio de puts por parte del banco.

devaluacion pesos poder adquisitivo inflacion crisis.jpg Las medidas del BCRA siguen dejando dudas en el mercado sobre el ritmo de devaluación mensual.

Asado y análisis de los países latinoamericanos

En un asado, mayoritariamente de Cardenales financieros, varios de los cuales estuvieron en las reuniones del FMI y pasaron por Wall Street luego, comentaron que la visión que percibieron sobre la región latinoamericana se caracterizaba por: en el caso de Brasil que los niveles de precios de los activos son ahora más atractivos, pero aumentó la incertidumbre sobre el ciclo de flexibilización monetaria; en el caso mexicano los temas principales son las elecciones y el banco central; para Argentina permanece el sentimiento positivo con la desinflación y la acumulación de reservas; en Chile el aumento de las tasas en EE.UU. cuestiona los recortes de las tasas de interés oficiales; mientras que en Colombia las políticas monetaria y fiscal avanzan en direcciones opuestas y en Perú el PBI muestra una incipiente recuperación. Costa Rica, República Dominicana y Guatemala son puntos brillantes al hablar de crecimiento.

Pero un aumento en la volatilidad global y una Reserva Federal agresiva pesan sobre las divisas latinoamericanas, de modo que con los recortes de los bancos centrales, el atractivo del carry se desvanece. Uno de los principales bancos de Wall Street se mostró bajista en el caso argentino, con relación al tipo de cambio. Si bien continúa el gran ajuste fiscal y se avanza con la oposición con las reformas estructurales que favorezcan el crecimiento, esperan que la depreciación oficial del tipo de cambio se acelere en junio y que el inicio de la cosecha de soja respalde al peso. Ven un dólar en $1.600 para fines de año.

Y como deja vú de los ’90 continúan los eventos libertarios. Uno que hará mucho ruido será el de Instituto CATO con la Fundación Libertad y Progreso a mediados de año en el Hilton donde se dictará la conferencia “El renacimiento de la libertad en Argentina y más allá". Los oradores discutirán el historial y la relevancia del liberalismo clásico y la importancia de los esfuerzos de reforma para Argentina y el mundo. Además de los popes del CATO, liberales criollos y funcionarios del Gobierno participarán el premio Nobel James Heckman (Universidad de Chicago), Douglas Irwin (Dartmouth College), José Piñera, y otros. El broche de cierre será una cena en el Club Náutico de Puerto Madero, y obvio, el Presidente Milei