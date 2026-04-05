Artemis II compartió imágenes inéditas de Buenos Aires: cómo sigue la misión

“Nos dejó a los cuatro sin palabras”, expresó el comandante de la Artemis II, Reid Wiseman, en la primera rueda de prensa desde el espacio.

La NASA difundió imágenes recientes tomadas por los tripulantes de Artemis II , donde se aprecia no sólo el acercamiento lunar y el entorno de trabajo en la nave espacial, sino también imágenes inéditas de la Ciudad de Buenos Aires desde el espacio. Las fotos sirven como testimonio del avance de la misión hacia su siguiente objetivo estratégico en el espacio.

Los astronautas lograron fotografiar la cuenca Orientale , un hito que la agencia espacial califica como histórico por ser la primera observación humana directa de esta área . Este gigantesco cráter de 965 kilómetros sirve de frontera entre la cara visible y la oculta, una región que hasta hoy solo había sido retratada por exploradores robóticos.

A medida que la cápsula Orion acorta distancias con su objetivo, las imágenes enviadas por la tripulación fueron dejando de centrarse en el resplandor terrestre para priorizar los detalles de la superficie lunar. Con más del 50 % del trayecto completado, los astronautas de la Artemis II encaran la recta final hacia su encuentro con la Luna este lunes .

En las primeras jornadas de la misión, la cápsula Orion ejecutó con éxito la inyección translunar, el paso decisivo para abandonar la órbita terrestre. Fue en ese momento clave cuando el comandante de la Artemis II, Reid Wiseman , utilizó su experiencia previa en la Estación Espacial Internacional para inmortalizar una de las fotografías más significativas de la misión.

“Nos dejó a los cuatro sin palabras” , relató el propio Wiseman en la primera rueda de prensa desde el espacio. La imagen, distribuida por la NASA, muestra el planeta visto desde el exterior, con África y Europa , las auroras boreales como destellos verdes y la luz zodiacal como una franja luminosa sobre el horizonte.

foto en la misión lunar

Qué se ve de Buenos Aires con las fotos captadas

Las imágenes de la Tierra captadas por Artemis II fueron impresionantes. Todas muestran perspectivas del planeta que no se habían visto desde que los astronautas abandonaron la órbita terrestre por última vez durante la era Apolo.

La histórica fotografía tomada desde la cápsula Orión en el marco de la misión Artemis II no solo muestra la Tierra en su totalidad, sino que también permite distinguir detalles poco habituales en este tipo de registros. Entre ellos, se destacan las luces de Buenos Aires, visibles en el hemisferio sur durante la noche.

Según explicó el astrónomo Guillermo Abramson, la imagen permite identificar distintas regiones del planeta gracias a la iluminación urbana. En ese contexto, Buenos Aires aparece como uno de los puntos luminosos de Sudamérica, junto con otras ciudades de Argentina, Chile y Brasil.

La particularidad de la toma radica en que fue captada del lado nocturno de la Tierra, lo que posibilita observar no solo las ciudades iluminadas, sino también estrellas de fondo, auroras y otros fenómenos poco frecuentes en este tipo de imágenes.

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Los astronautas de Artemis II se preparan para sobrevuelo lunar

Se espera que este lunes la tripulación de Artemis II, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, establezca una nueva marca histórica al alejarse 406,773 kilómetros de la Tierra. Este viaje no solo los llevará a la Luna, sino que los convertirá en los seres humanos que más se han adentrado en el espacio profundo.

Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA para la misión Artemis II, dijo este sábado en una conferencia de prensa que la observación tendrá un “papel fundamental no solo en la ciencia lunar, sino también en la ciencia planetaria y del sistema solar#.

“Lo utilizamos para comprender los procesos de impacto en todo el sistema solar, uno de los fenómenos más omnipresentes en la totalidad del mismo. Y, con diferencia, nunca antes habíamos posado ojos humanos sobre la mayor parte de la Luna", agregó.