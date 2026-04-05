Un repartidor de dólares se defendió a tiros durante un asalto en Núñez + Seguir en









El hecho tuvo lugar en la calle Vedia al 2100, donde cuatro hombres interceptaron a la víctima, quien es un antiguo integrante de la fuerza.

El delincuente fue finalmente trasladado a un centro de salud bajo custodia policial, donde permanece internado. Por el momento, la investigación continúa para dar con el paradero de los otros tres involucrados.

Un repartidor de 53 años y ex integrante de la policía porteña protagonizó un violento incidente armado en Núñez este miércoles por la tarde. Alrededor de las 14:30, en la zona de Vedia al 2100, el hombre repelió a los tiros un intento de robo de una entrega de dinero en dólares, dejando a un delincuente herido.

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Según las primeras pericias, la víctima arribó al lugar en moto para entregar el paquete de dinero sin sospechar que lo esperaba una banda organizada. Una vez que los asaltantes se acercaron a el, el ex policía utilizó su arma reglamentaria para defenderse, desencadenando un episodio de violencia extrema en el sitio.

Bajo la sospecha de un hackeo telefónico, se analiza cómo los delincuentes lograron que el repartidor se dirigiera a esa propiedad. La teoría indica que los atacantes se comunicaron con él haciéndose pasar por clientes legítimos para concretar la supuesta operación.

Intento de robo en Núñez: el video video intento de robo Nuñez Video registrado por las cámaras de seguridad. El proyectil hirió de gravedad al delincuente de 28 años en el muslo derecho, a la altura de la ingle, dejándolo inmovilizado y ensangrentado en la vía pública. Sus compañeros de banda lograron huir del lugar antes de ser interceptados y ahora son buscados intensamente por los investigadores.

La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad. Los videos llegaron a captar los pedidos de clemencia del ladrón herido y los momentos de pánico entre los vecinos, quienes relataron escenas de desesperación tras escuchar el disparo. “Fue un estruendo muy fuerte. Salimos sin entender qué pasaba y vimos a un hombre tirado en el piso pidiendo ayuda”, contó un testigo a distintos medios de comunicación.

El delincuente fue finalmente trasladado a un centro de salud bajo custodia policial, donde permanece internado. Por el momento, la investigación continúa para dar con el paradero de los otros tres involucrados.

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