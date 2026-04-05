Pascuas agitadas para Javier Milei: la interna golpea a La Libertad Avanza y deja a Adorni en una posición delicada

El Gobierno no le encuentra salida a la crisis de gabinete desatada por las múltiples denuncias que enfrenta Manuel Adorni y este fin de semana sumó un nuevo escándalo que desató la furia de Javier Milei durante las Pascuas en redes sociales. El descargo del jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, tras haber sido apartado del cargo por haber recibido un millonario crédito del Banco Nación complicó más al gobierno nacional que no logra retomar el control de la agenda pública mientras se profundizan las internas en La Libertad Avanza .

El Presidente salió el sábado de gloria a desmentir que Massaccesi hubiera renunciado por el crédito recibido del Banco Nación pero fue el mismo funcionario saliente de Capital Humano quien desacreditó no sólo la versión de Sandra Pettovello sino también la de Milei . "A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos. La solicitud fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida. Se trata de una línea de crédito impulsada por este Gobierno, a la que accedieron miles de argentinos y que representa una oportunidad concreta para la clase media", fue la explicación pública del ahora ex jefe de gabinete de Capital Humano que dejó en claro que su salida del Ministerio fue por haber resultado beneficiado con un crédito de $420 millones .

La explicación de Massaccesi publicada en la red social X no solo expone los vanos intentos del Presidente y su Ministra por disimular el escándalo que abarca también a otros funcionarios de La Libertad Avanza sino que potencia la crisis que padece Manuel Adorni en su delicada permanencia como jefe de gabinete de la Nación. El vocero viene de justificar la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, que no podría justificar de acuerdo a sus ingresos declarados, a partir de dos presuntos créditos de 100 mil dólares otorgados generosamente por dos jubiladas que declararon no conocer a Adorni.

La solicitud fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida. Se trata de una línea de crédito impulsada por este Gobierno, a la que accedieron miles de argentinos y que representa una oportunidad concreta para la clase media

Cada vez más aisaldo dentro del gabinete, y tras la suspensión de la conferencia de prensa que había anunciado para el miércoles pasado en Casa Rosada , la continuidad de Adorni en el gobierno nacional parece ahora depender exclusivamente más del sostén de Karina Milei que del Presidente . Tanto que uno de los pasajes de despedida de Massaccesi de su cargo de Capital Humano pareció virtualmente dedicado a la situación de Adorni : "Quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener".

El escándalo de los créditos del Banco Nación, al igual que el caso de Adorni, le pega de lleno al relato anti casta del Presidente y a su insólito discurso de la moral como política de estado desplegado el pasado 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa. El Presidente debe afrontar asi casi en soledad una crisis de gabinete que abarca no solo a Adorni sino también ahora a Pettovello pero también al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques . Desde que el ex titular del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires asumió su cargo nacional asupiciado por Karina Milei, el oficialismo se enfrentó a una batería de pronunciamientos judiciales adversos como la imputación de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito a partir de un vuelo privado a Punta del Este pagado por su amigo y contratista de la TV pública, Marcelo Grandío, nuevas pruebas en la supuesta criptones estafa $Libra, la suspensión de 82 artículos de la ley de reforma laboral en la justicia nacional del trabajo y hasta la ratificación de la ley de financiamiento universitario a partir de un fallo de la cámara federal en los contencioso administrativo.

FALSO DE FALSEDAD ABSOLUTA. La Ministra @SPettovelloOK se ha tomado la molestia de contestar a varios periodistas explicando que la remoción no guarda relación alguna con el tema. Sin embargo, los "periodistas" siguen mintiendo, aún cuando saben que es mentira. NOL$ALP. https://t.co/Ly2u5cnL2Q

A esa crisis estructural del gabinete se suma también el Ministro de Seguridad de Alejandra Monteoliva, cada vez mas cercana a Karina y enfrentada con Patricia Bullrich, quien el jueves pasado enfrentó una protesta sin precedente de las fuerzas federales frente al edificio Centinela de Gendarmería en reclamo por los bajos salarios de los uniformados. Termina siendo el Presidente quien paga e costo político de tener que encargarse de sostener semana tras semana un staff ministerial que acumula fallas de gestión y escándalos internos y que ya abarca desde la jefatura de gabinete de Adorni hasta el Ministerio de Justicia, el de Seguridad y hasta Capital Humano.

Gabinete de Javier Milei, denunciado

La salida de Massaccesi del ministerio de Pettovello motivó una denuncia de la diputada nacional Mónica Frade quien puso de manifiesto que los montos otorgados no se corresponden con los ingresos de los funcionarios beneficiarios ni su capacidad para devolver el dinero. “Según normativa del Banco Central, las entidades deben evaluar la ‘capacidad de repago’ del deudor, basada en ingresos, pero también en la estabilidad de éstos. El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, indicó Frade en la denuncia presentada.

Entre los funcionarios beneficiados con créditos hipotecarios aparecen también Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo -con una deuda inicial de $373.000.000- y Federico Furiase, exdirector del BCRA y secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000. El director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial, Juan Pablo Carreira (más conocido en redes sociales como Juan Doe) también aparece con un crédito por $112.948.000. A ellos se suman los diputados de LLA, Alejandro Bongiovani, Mariano Campero y Lorena Villaverde, que mantiene deudas que oscilan entre $230.000.000 y $279.000.000. En plena polémica, el Banco Nación sacó un comunicado donde aclaró que el proceso para acceder a los préstamos es “homogéneo, sin excepciones”. No obstante, desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares.

Este nuevo escándalo llega además en un contexto de caída continuada del consumo y una creciente dificultad de las familias para afrontar los gastos cotidianos para llegar a fin de mes. Escenario que se confirma en las encuestas que reflejan pisos históricos en el apoyo al gobierno nacional y la popularidad del Presidente. El gabinete de Javier Milei emerge así, paradójicamente, como su principal adversario de cara a una eventual reelección en 2027. Con el periodo ordinario de Sesiones del Congreso aun en ciernes, Poder Ejecutivo Nacional enfrenta además el desafío del pulir las desinteligencias entre la mesa política de la Casa Rosada y el Poder Legislativo, en medio de una guerra a cielo abierto con Victoria Villarruel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2040478345377218776?s=20&partner=&hide_thread=false Mirá lo que me vengo a enterar de esta operadora roñosa... además habla de reuniones privadas... creo que soy yo quién decide las perosnas que me acompañan en la gestión.



NOL$ALP. https://t.co/nhjAtJhlBS — Javier Milei (@JMilei) April 4, 2026

Este sábado, el Presidente volvió a ratificar su apoyo a las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo al cuestionar el posteo de una periodista que anticipaba la salida del asesor por decisión de Karina Milei. "Creo que soy yo quién decide las perosnas (sic) que me acompañan en la gestión", fue la respuesta del Presidente quien por primera vez pareció desautorizar públicamente a su hermana en relación a la influencia que ejerce "El jefe" en el gobierno nacional.

Interna en La Libertad Avanza

El ala del gobierno que responde a Caputo venia empoderada a partir del fallo de la cámara de apelaciones de Nueva York por la expropiación de YPF que liberó al país del pago de 16.000 millones de dólares. El principal asesor presidencial y estratega de la Casa Rosada había copado el mensaje de la cadena nacional ubicando a tres funcionarios propios junto a Javier Milei. Se trata de Sebastián Amerio, flamante Procurador General del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, subrocurador, y la Secretaria de Legal y Técnica, Maria Ibarzábal Murphy. Esta interna en el triángulo de hierro explica también en parte la artificial y forzada supervivencia de Adorni en la jefatura de gabinete. El funcionario por ahora zafa de la crucificción en la cruz libertaria ante la falta de un reemplazante que equilibre el esquema de toma de decisiones y la interna del gobierno nacional.

Milei buscará algo de oxígeno político este lunes al recibir a su par de Chile, José Antonio Kast en su primer viaje oficial como presidente del país trasandino. "Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile", había sido el mensaje del presidente argentino en redes sociales tras victoria de Kast. Sin embargo, la relación bilateral enfrenta algunos cortocircuitos a partir de los reclamos de Chile para detener a Galvarino Sergio Apablaza, prófugo en Argentina. El ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está acusado en Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y su captura es una de las principales banderas de Kast lo que motivó la semana pasada el ofrecimiento de una recompensa de $ 20 millones para quienes aporten información que permita localizar y detener al ex guerrillero chileno.