Irán rechaza el ultimátum de EEUU mientras Donald Trump muestra imágenes del bombardeo en Teherán

Desde el Cuartel General Central Jatam al-Anbia, el general Ali Abdollahi Aliabadi comunicó la posición oficial de la república islámica, alertando que cualquier nueva ofensiva provocará represalias contundentes.

Las fuerzas armadas de Irán desestimaron de manera categórica el reciente ultimátum de Donald Trump , en el marco de una crisis militar con repercusiones en todo el Medio Oriente . Desde la capital iraní, las autoridades calificaron la advertencia como una maniobra “impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida” , reaccionando así a la promesa del presidente de EEUU de desatar un “infierno” si no se concreta un acuerdo en un plazo de 48 horas .

La situación bélica se tornó aún más crítica este domingo, cuando las fuerzas iraníes respondieron con una andanada de drones y misiles hacia Israel y Kuwait . Este movimiento intensifica el escenario bélico que comenzó el 28 de febrero tras los ataques de EEUU e Israel, con ambos bandos enfrentados principalmente por la hegemonía en el estrecho de Ormuz.

Desde el Cuartel General Central Jatam al-Anbia, el general Ali Abdollahi Aliabadi comunicó la posición oficial de la república islámica, alertando que cualquier nueva ofensiva provocará represalias contundentes . El mando militar advirtió que “se les abrirán las puertas del infierno” , utilizando las mismas palabras del presidente estadounidense para devolver la amenaza de confrontación total.

Al mismo tiempo que se conocía el rechazo de Irán al ultimátum, Trump anunció, a través de Truth, un ataque masivo en Teherán donde “muchos de los líderes militares de Irán fueron eliminados ”. Junto a su comentario incluyó un video donde se escuchan bombardeos a lo largo de la capital iraní .

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Daños materiales en Kuwait

Las autoridades kuwaitíes informaron sobre daños en instalaciones gubernamentales y de energía tras una serie de ataques con drones. Entre los puntos afectados destacan diversos edificios pertenecientes al Ministerio de Finanzas y complejos de hidrocarburos esenciales, donde se desataron incendios controlados por equipos de emergencia sin que se reportaran víctimas fatales ni heridos.

Además, con la confirmación de lanzamientos desde Irán y Yemen, el ejército de Israel advirtió sobre la diversificación de los frentes de combate en la región. Si bien los dispositivos de protección de Israel y Kuwait interceptaron parte de la ofensiva, el riesgo de un choque frontal es más alto que nunca debido al reciente ataque en el área de una instalación nuclear iraní.

Este evento no solo provocó evacuaciones inmediatas, sino que generó una profunda preocupación en las instituciones internacionales, que temen una escalada descontrolada con consecuencias para la seguridad mundial.