Con énfasis en la guerra, el papa León XIV llamó en Pascuas a "elegir la paz" y alertó por la violencia

El pontífice denunció la “indiferencia” ante miles de muertes y pidió a los líderes mundiales abandonar las armas y optar por el diálogo.

El papa León XIV durante su mensaje de Pascuas en la basílica de San Pedro ante miles de fieles.

El papa León XIV denunció este domingo la indiferencia del mundo frente a las guerras y llamó a quienes tienen poder a elegir la paz , durante su mensaje de Pascua ante miles de fieles en el Vaticano, donde además convocó a una vigilia de oración para el próximo 11 de abril.

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En su primera bendición “Urbi et Orbi” como pontífice, León XIV puso el foco en la naturalización de la violencia a nivel mundial. Desde la logia central de la basílica de San Pedro, ante unos 50.000 fieles , advirtió sobre el riesgo de aceptar como normal el sufrimiento humano.

“Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos” , expresó.

El papa retomó además el concepto de “globalización de la indiferencia” , acuñado por su antecesor Francisco, y lo amplió al impacto económico y social de las guerras, que según señaló, afecta a toda la humanidad.

Durante su mensaje, el pontífice realizó un llamado contundente a los líderes mundiales. Sin mencionar conflictos específicos, pidió abandonar la violencia y apostar al diálogo como única salida.

“¡Que quienes tienen armas en sus manos las abandonen! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz! No una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo. No con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo”, exhortó.

La decisión de no nombrar conflictos concretos marcó una diferencia respecto de mensajes anteriores en este tipo de celebraciones, incluso en comparación con intervenciones previas del propio León XIV.

papa leon (1) León XIV encabezó su primera Pascua como papa con un fuerte mensaje contra la violencia.

Esperanza frente a un mundo atravesado por la violencia

En su homilía, el papa advirtió que “la muerte siempre acecha” y la vinculó con distintas problemáticas actuales, como los egoísmos políticos, la desigualdad y la explotación de recursos.

“La vemos en la violencia, en las heridas del mundo, en el grito de dolor que se eleva por todas partes”, afirmó.

Frente a ese escenario, destacó el sentido de la Pascua como un mensaje de esperanza capaz de imponerse incluso en contextos adversos. Reconoció que no siempre es fácil sostener esa esperanza, pero aseguró que puede abrir camino “hasta en los abismos de la muerte”.

Vigilia por la paz y cierre de su primera Semana Santa

Antes de finalizar su mensaje, León XIV anunció la convocatoria a una vigilia de oración por la paz que se realizará el 11 de abril en la plaza de San Pedro. “¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón!”, pidió a los fieles.

Con esta iniciativa, el pontífice cierra su primera Semana Santa al frente de la Iglesia, en la que participó activamente de todos los ritos litúrgicos. Durante esos días, también retomó algunas tradiciones, como el lavado de pies a sacerdotes el Jueves Santo y la participación directa en el Vía Crucis del Viernes Santo.

Además, al concluir su mensaje, saludó por la Pascua en diez idiomas (incluidos árabe, chino y latín), recuperando una práctica que había quedado relegada en años anteriores.