Dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: a cuánto operan este martes 14 de febrero

Live Blog Post

Dólar: el BCRA arrancó 2023 casi sin posición vendida en futuros

Este año no será un año más, estará en juego la presidencia de la Nación y por ende se descuentan, como es tradicional, sobresaltos en el mercado local de cambios. Hay varias fechas que ya los analistas e inversores anticipan que serán hitos en la carrera electoral como ser la previa de las Primarias, las Primarias propiamente dichas, la primera vuelta presidencial y si lo hubiera, el balotaje. Pero no solo se elige Presidente y Vicepresidente sino además el tercio del Senado electo en 2017, la mitad de la Cámara de Diputados electa en 2019, y 22 gobernadores, por lo que el cronograma electoral no solo es clave para la política sino también para la economía.