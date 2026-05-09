¿Comprar más por menos dólares? la nueva plataforma que promete destronar a Shein y Temu

Otra aplicación se volvió viral en las redes y ya generó expectativa entre los usuarios que buscan precios bajos.

Las compras online cambiaron rotundamente en los últimos años y el fenómeno de las plataformas asiáticas creció también en Argentina. Miles de usuarios empezaron a analizar alternativas con precios en dólares mucho más bajos que los de tiendas físicas, especialmente en ropa, zapatillas y accesorios.

En ese mismo ambiente, apareció una app que empezó a hacerse viral tanto en TikTok como en otras redes sociales. Su crecimiento fue bastante rápido y logró posicionarse junto a otros gigantes importantes del comercio electrónico internacional como Shein, Temu y AliExpress.

Hacoo funciona como un marketplace internacional que conecta vendedores con compradores desde una misma plataforma digital. A diferencia de otras aplicaciones, la empresa no comercializa artículos propios, sino que actúa como intermediaria entre quienes publican productos y quienes realizan las compras.

Dentro de la aplicación se pueden encontrar categorías muy variadas como indumentaria, calzado, cosméticos, accesorios, artículos para el hogar e incluso algunos productos usados , lo que ayudó a captar usuarios interesados en compras económicas. La plataforma puede usarse desde computadoras o mediante aplicaciones para Android y iPhone. Aunque la firma informa que tiene sede en Irlanda, gran parte de los vendedores y operaciones comerciales están vinculados con fabricantes chinos .

Lo que aceleró el crecimiento de Hacoo fue su relanzamiento durante 2024. La aplicación heredó parte de la estructura tecnológica y la base de usuarios de SaraSmart, una página conocida por ofrecer productos inspirados en marcas internacionales. Gracias a esa base previa, el marketplace pudo evitar arrancar desde cero y logró crecer en menos tiempo que otras plataformas nuevas.

Hacoo también llamó la atención por productos de marcas conocidas que aparecen con precios mucho más bajos que los habituales. Esto llamó la atención de los consumidores, aunque también puso en duda la autenticidad de algunos artículos publicados por vendedores externos.

Estafa Compras Online La app no ofrece productos propios, ya que funciona como un Marketplace. Freepik

Una estrategia sólida: cómo se volvió viral

El crecimiento de Hacoo estuvo muy vinculado a las redes sociales, especialmente a TikTok, donde comenzaron a multiplicarse videos de usuarios mostrando compras de zapatillas, camperas, remeras y accesorios adquiridos por precios muy bajos. La viralización se dió gracias a los propios usuarios que compartieron enlaces, recomendaciones y reseñas de productos, generando millones de visualizaciones.

Otra particularidad de este sistema es que, si se quiere acceder a los artículos de las marcas conocidas, eso debe hacerse desde links compartidos en TikTok, Telegram o grupos privados. Esta misma sensación de "encontrar productos ocultos" fue lo que impulsó el interés de nuevos compradores y favoreció la circulación constante de contenido en redes.

Entre las marcas más mencionadas por usuarios están Adidas, Birkenstock y The North Face. Si bien los precios tan bajos generaron dudas sobre la procedencia de algunos artículos, desde la plataforma sostienen que mantienen la protección de propiedad intelectual, aunque la responsabilidad sobre cada publicación queda en manos de los vendedores.

Compras Online La app se hizo viral en redes gracias a los mismos usuarios. Imagen: Freepik

Cómo se compra en Hacoo

El proceso de compra en Hacoo es similar al de otros marketplaces internacionales. Primero hay que crear una cuenta dentro de la aplicación o en la página web oficial. Después se pueden elegir productos, agregarlos al carrito y avanzar con el pago. La plataforma acepta distintos métodos de pago según el país del comprador y luego de confirmar la operación, el pedido se envía desde donde se encuentra el vendedor.

Algunos envíos pueden tardar varias semanas, especialmente en compras internacionales hacia Argentina, pero en realidad todo depende del origen del producto, el tipo de envío elegido y los controles aduaneros. Otro aspecto importante son los impuestos y límites para compras en el exterior, si se compra desde Argentina se debe considerar las posibles tasas aduaneras.