Dólar: el BCRA arrancó 2023 casi sin posición vendida en futuros

Este año no será un año más, estará en juego la presidencia de la Nación y por ende se descuentan, como es tradicional, sobresaltos en el mercado local de cambios. Hay varias fechas que ya los analistas e inversores anticipan que serán hitos en la carrera electoral como ser la previa de las Primarias, las Primarias propiamente dichas, la primera vuelta presidencial y si lo hubiera, el balotaje. Pero no solo se elige Presidente y Vicepresidente sino además el tercio del Senado electo en 2017, la mitad de la Cámara de Diputados electa en 2019, y 22 gobernadores, por lo que el cronograma electoral no solo es clave para la política sino también para la economía. Así se tiene que en mayo se definen las candidaturas, o sea, qué candidatos a presidente van a competir en las PASO que tendrán lugar en agosto, y en octubre viene la elección presidencial, de modo que hoy restan 10 meses para la finalización del mandato de Alberto Fernández. Con estos hitos el mercado se prepara para afrontar los desafíos electorales. De ahí que el Banco Central (BCRA), bajo la presidencia de Miguel Pesce, también se está preparando para ir contando con el mayor poder de fuego o de intervención posible cuando arrecie la demanda privada por cobertura.