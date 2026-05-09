La economista Marina Dal Poggetto alertó por el costo de vida en dólares: "Está subiendo"

La directora de EcoGo evaluó el esquema del Gobierno, marcó la presión de los vencimientos de deuda y anticipó una nueva desaceleración de la inflación.

La economista y directora de EcoGo , Marina Dal Poggetto , analizó este sábado el escenario económico argentino y advirtió que el país atraviesa un proceso de encarecimiento medido en moneda dura. En ese marco, sostuvo que el costo de vida local en dólares se mantiene en niveles elevados y que esa dinámica aparece como uno de los puntos sensibles del actual programa económico.

Al evaluar el esquema oficial, Dal Poggetto planteó que las principales herramientas del Gobierno tienen comportamientos distintos: "Tenés un programa fiscal que estás manejando, uno financiero que es de corto plazo y uno monetario que es la contracara del financiero".

Según explicó, el frente fiscal apunta a "bajar el gasto para mantener el equilibrio fiscal frente a la caída de los ingresos, en medio de una economía parada". A esa situación le sumó la "incertidumbre" vinculada con "el prestamista de última instancia", en un contexto atravesado por los compromisos de deuda que deberá afrontar la administración nacional entre 2026 y 2027 .

"Esa pared de vencimientos te sigue marcando el programa económico", afirmó la economista, al referirse al peso que tienen los pagos futuros sobre la hoja de ruta oficial.

Dal Poggetto estimó que, durante el año electoral, el Gobierno deberá hacer frente a unos u$s22.000 millones en vencimientos del Tesoro , a los que se suman otros u$s10.000 millones correspondientes al Banco Central . En total, calculó que los compromisos rondan los u$s32.000 millones .

En ese marco, describió el funcionamiento actual del esquema económico: "Hoy está todo estabilizado porque el BCRA tiene el dólar funcionando como ancla mientras compra divisas, vuelve a bajar la tasa de interés y busca que se expanda el crédito para que eso tenga una mejora en la actividad y que repunte en las encuestas".

Luego, agregó: "La normalización financiera te permite que la economía empiece a recuperarse y que la inflación empiece a bajar, y eso se traslade a las encuestas".

La economista también se refirió a la mejora en la calificación crediticia de Argentina, a la que consideró "importante". Ese movimiento, señaló, tuvo impacto en la recuperación del precio de los activos y en la baja del riesgo país, que se ubica en torno a los 500 puntos básicos.

Frente a ese escenario, Dal Poggetto sostuvo que el foco estará puesto en observar "qué hace el equipo económico frente a la caída del riesgo país y hasta dónde tiene acceso al crédito el Gobierno".

Por último, al analizar la evolución de los precios, la directora de EcoGo confirmó que sus mediciones marcan una desaceleración para abril. "Desde la consultora estamos midiendo un 2,5%. Para mayo, los primeros datos están por encima del 2%, aunque todavía es muy preliminar", señaló.