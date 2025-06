Dólares del colchón: pese al anuncio oficial, los ahorristas esperan y no hay movimientos en cajas de seguridad

Desde el 22 de mayo, los depósitos en dólares retrocedieron más de u$s400 millones, mientras las cajas de seguridad no registran nuevas altas ni retiros. La "dolarización endógena" sigue con demoras.

Pese a los anuncios oficiales y la presentación del proyecto de ley que busca blindar a los ahorristas, el "Plan Colchón" sigue verde. De acuerdo a fuentes consultadas por Ámbito, ni las cajas de seguridad privadas ni las de entidades financieras registran movimientos tras los anuncios. Si bien no se esperaba que la "dolarización endógena" sea un proceso rápido, lo cierto es que hasta acá se está dando una dinámica inversa de caída de los depósitos en dólares , a pesar de los incentivos.

Según un relevamiento del economista Amílcar Collante, de Profit Consultores, desde el 22 de mayo los depósitos en dólares no sólo no crecieron, sino que bajaron u$s429 millones. “El movimiento está más relacionado con el blanqueo del año pasado, y hoy no hay incentivos fiscales para que los dólares guardados vuelvan al sistema. Es un aporte marginal el que puede esperarse en 2025”, explicó. Además, señaló que buena parte de esos dólares se destinan actualmente a pagar servicios en el exterior, especialmente turismo. Es decir que el consumo se estaría volcando hacia una actividad que genera un desbalance al Banco Central.