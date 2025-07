Javier Milei apuntó contra provincias y municipios por no acompañar el ajuste: "La motosierra fue solo en Nación"

En un encendido discurso pronunciado este viernes en la sede del Jockey Club de Buenos Aires, el Milei Jockey Club (1) volvió a defender su programa de ajuste fiscal y esta vez apuntó directamente contra provincias y municipios , a quienes acusó de no acompañar el esfuerzo de la Nación en la reducción del gasto público.

“ Ha habido motosierra en Nación y no está siendo acompañado ni por las provincias ni por los municipios ”, lanzó el mandatario, al tiempo que denunció que muchas jurisdicciones mantienen el mismo peso sobre el PBI que tenían al momento de su asunción .

Según Milei, su administración logró llevar el gasto público nacional a niveles que no se veían desde 2007. Sin embargo, lejos de replicar esa política, muchas provincias "aprovechan" las rebajas impositivas nacionales para incrementar tributos locales .

Con un tono crítico hacia el federalismo fiscal vigente, Milei deslizó que la falta de acompañamiento subnacional podría poner en riesgo los logros macroeconómicos que su gestión busca consolidar.

Llamado a las élites: “Es momento de volver a arriesgar e invertir”

En el tramo final de su presentación, Javier Milei se dirigió directamente a las élites empresarias presentes en el Jockey Club y les hizo un llamado explícito a recuperar el protagonismo en la reconstrucción del país. Sostuvo que son ellas quienes deben tomar la posta del nuevo rumbo económico. “Es momento de volver a arriesgar, invertir y crear como nuestros abuelos y bisabuelos”, afirmó.

Milei Jockey Club (1) De visita en el Jockey Club, Milei instó a las élites a invertir en el país.

El mandatario enfatizó que las élites cuentan con el “capital, el tiempo, los contactos y el conocimiento” necesarios para liderar el proceso de transformación. Y advirtió que si no lo hacen, otros lo harán con fines opuestos al progreso: “Si no soñamos por nuestra cuenta con una Argentina próspera, los malos van a soñar por nosotros. Pero no sueñan con el futuro próspero que nosotros imaginamos: solo sueñan pesadillas de miseria y sujeción.”

Para Milei, este es un momento “bisagra” de la historia argentina, donde debe dejarse atrás la mentalidad de escasez y el asistencialismo, y volver al modelo liberal de generación de riqueza. “Ustedes pueden ser la punta de lanza de este nuevo país”.