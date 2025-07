El día después de las facultades delegadas: diputados preparan avanzada sobre los decretos de Javier Milei

Comisión de Ciencia Diputados Esta semana, referentes de organismos científicos se convocaron en la Cámara de Diputados para expresar su rechazo a los DNUs.

En ese marco, Ámbito pudo conocer que existen acuerdos generalizados para avanzar dentro de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. "No hablamos de ningún decreto en particular, pero no es falta de voluntad sino de consensos y oportunidades", señalaron desde Democracia para Siempre, otra de las bancadas que se suele sumar al pelotón que antagoniza con el oficialismo. De sumarse estos espacios de forma unánime, se conseguiría una mayoría simple para rechazar los decretos con un antecedente directo: Javier Milei fue el primer presidente al que le derogaron un DNU desde que se establecieron, en el 2006.