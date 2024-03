El autor de Padre Rico, Padre Pobre le puso un precio inédito al Bitcoin para septiembre

El famoso autor también anunció su intención de hacerse de más bitcoins esta semana, citando el próximo evento de reducción a la mitad, el Halving, como un posible catalizador de más ganancias. El reconocido gurú de las finanzas animó a los inversores a considerar agregar Bitcoin a sus carteras si aún no lo han hecho.

Kiyosaki compartió su predicción actualizada del precio de Bitcoin en una extensa publicación en la plataforma de redes sociales X el lunes. "Estoy comprando 10 Bitcoin más antes de abril. ¿Por qué? La 'Reducción a la mitad'. Si no puedes pagar un Bitcoin completo, es posible que desees considerar comprar 1/10 de una moneda, a través de los nuevos ETF o satoshis. Espero que Bitcoin llegue a $100,000 para septiembre de 2024", escribió en sus redes.

El renombrado autor también mencionó que si los inversores se sienten incómodos comprando Bitcoin o fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin, deberían considerar la plata como una inversión alternativa . "Si no estás en Bitcoin, te sugiero comprar monedas de plata, preferiblemente águilas de plata estadounidenses ". Él enfatizó: "Mi amigo Andy Schectman afirma que la oferta una vez abundante de plata está casi agotada". Schectman es el presidente y propietario del distribuidor de lingotes Miles Franklin. Si bien invertir en un ETF de Bitcoin es una forma de obtener exposición al precio de BTC, los inversores de ETF no poseen Bitcoin real.

robert kiyosaki.jpg Robert Kiyosaki, autor de "Padre rico, padre pobre". Robert Kiyosaki

Kiyosaki procedió a explicar que el "dinero inteligente" está acudiendo a BTC "porque el 'dinero inteligente' sabe que Estados Unidos es la nación deudora más grande del mundo; el mercado inmobiliario de China está 'acabado'; Japón ha estado en una depresión desde 1990; Alemania está deslizándose hacia una depresión, el consumidor común y corriente está viviendo con tarjetas de crédito; los bancos están en problemas; y el mundo está al borde de la guerra".

El aclamado autor también respaldó la opinión del presidente ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor, quien recientemente dijo: "Para las personas que usan el fiat como reserva de valor, les tenemos un nombre: pobres". Notando que el dinero fiat es "dinero falso", señaló Kiyosaki al respecto.

Y agregó que, "Michael Saylor, Andy Schectman y yo no queremos que seas pobre. Por favor, comienza a adquirir oro, plata, Bitcoin, si aún no has comenzado".

Kiyosaki se ha vuelto cada vez más vocal sobre su apoyo a BTC. La semana pasada, instó a los inversores a comprar tanto Bitcoin como puedan permitirse, elogiando su oferta limitada y clasificando la criptomoneda junto con el oro y la plata como "activos reales". A principios de este mes, predijo que BTC alcanzaría los $300,000 este año. El mes pasado, dijo que Bitcoin alcanzaría los $100,000 para junio, pero ahora ha revisado esta predicción para septiembre.