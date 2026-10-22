El riesgo país se dispara y vuelve a superar los 700 puntos ante otra fuerte caída de los bonos en dólares + Agregar ámbito en









En un día complicado para las bolsas del mundo, los activos argentinos extienden su mala racha. Los títulos soberano acumulan bajas de hasta 8%.

Los inversores se desprenden de bonos argentinos y sube el riesgo país. Vecteezy

Los bonos soberanos en dólares profundizan su racha bajista este jueves y llevan al riesgo país a superar los 700 puntos básicos. A la debilidad que arrastran los activos argentinos por las dudas del mercado sobre las perspectivas del programa económico y el escenario político de cara a 2027, en esta rueda se suman las renovadas preocupaciones de los inversores globales por la tensión bélica en Medio Oriente que arrastran a las bolsas del mundo.

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Los título Globales (emitidos bajo jurisdicción neoyorkina) caen hasta 1,1% en Wall Street, mientras que los Bonares (de legislación argentina) pierden hasta 0,9%. De esta manera, los Globales acumulan bajas de hasta 8,1% en el último mes.

Así, el riesgo país suma presión y vuelve a superar el umbral de los 700 puntos básicos. En concreto, salta 4,3% y alcanza las 703 unidades.

Este miércoles, el indicador elaborado por el banco J.P. Morgan había llegado a tocar los 710 puntos básicos durante la rueda, aunque luego recortó su avance hasta lo 674 puntos básicos en los que cerró.