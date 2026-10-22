SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de octubre 2026 - 10:49

El riesgo país se dispara y vuelve a superar los 700 puntos ante otra fuerte caída de los bonos en dólares

En un día complicado para las bolsas del mundo, los activos argentinos extienden su mala racha. Los títulos soberano acumulan bajas de hasta 8%.

Los inversores se desprenden de bonos argentinos y sube el riesgo país.

Los inversores se desprenden de bonos argentinos y sube el riesgo país.

Vecteezy

Los bonos soberanos en dólares profundizan su racha bajista este jueves y llevan al riesgo país a superar los 700 puntos básicos. A la debilidad que arrastran los activos argentinos por las dudas del mercado sobre las perspectivas del programa económico y el escenario político de cara a 2027, en esta rueda se suman las renovadas preocupaciones de los inversores globales por la tensión bélica en Medio Oriente que arrastran a las bolsas del mundo.

Los título Globales (emitidos bajo jurisdicción neoyorkina) caen hasta 1,1% en Wall Street, mientras que los Bonares (de legislación argentina) pierden hasta 0,9%. De esta manera, los Globales acumulan bajas de hasta 8,1% en el último mes.

Informate más

Así, el riesgo país suma presión y vuelve a superar el umbral de los 700 puntos básicos. En concreto, salta 4,3% y alcanza las 703 unidades.

Este miércoles, el indicador elaborado por el banco J.P. Morgan había llegado a tocar los 710 puntos básicos durante la rueda, aunque luego recortó su avance hasta lo 674 puntos básicos en los que cerró.

Te puede interesar

Otras noticias