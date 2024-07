ANSES pagará $215.612 en julio 2024: a quiénes les corresponde







Se anunció un aumento a partir de julio para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas. Conocé los detalles.

ANSES anunció un aumento a partir de julio para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el calendario de pagos del mes de julio comenzará a partir del lunes 8. Entre los múltiples beneficios, se entregan las Pensiones No Contributivas (PNC), con montos de hasta $215.612 gracias a un nuevo incremento del 4,2%. El organismo previsional, a cargo de Mariano de los Heros, informó que estas pensiones son prestaciones otorgadas a personas que no poseen trabajo registrado en relación de dependencia por diversas condiciones, razón por la cual no realizaron aportes.

Las prestaciones se actualizan mensualmente debido al sistema de aumentos por movilidad de las jubilaciones tradicionales que estableció el Gobierno Nacional hace unos meses. Este sistema regula los montos en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC, por lo que con los haberes de julio 2024 se cobrará la actualización porcentual correspondiente a la medición de mayo.

P12 - ANSES (NA)_opt.jpeg organigrama. En los despachos oficiales se alarman por la falta de nombramientos del Gobierno libertario en cargos intermedios. Las PNC de ANSES Actualmente, existen cuatro tipos de pensiones no contributivas que otorga ANSES. La Pensión No Contributiva por Invalidez está diseñada para acompañar a las personas con discapacidad que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Esta pensión busca brindar un apoyo económico a aquellos que, debido a su condición, no pueden acceder a un empleo formal y necesitan asistencia para cubrir sus necesidades básicas.

La Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos ofrece ayuda económica a mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos. Este beneficio reconoce el esfuerzo y la responsabilidad de estas madres, proporcionándoles un ingreso adicional que les permita sostener a sus familias y mejorar su calidad de vida.

Por otro lado, la Pensión No Contributiva por Vejez está destinada a personas de 70 años o más que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva. Esta pensión asegura que los adultos mayores, que no han podido acceder a una jubilación formal, reciban un ingreso que les permita vivir dignamente en esta etapa de sus vidas. Finalmente, la Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C fue establecida por la Ley 27.675. Este beneficio tiene como objetivo apoyar a aquellas personas que viven con estas enfermedades crónicas, brindándoles un sustento económico que les ayude a enfrentar los gastos médicos y mejorar su calidad de vida. anses página.png Cuáles son los montos de las PNC de ANSES en julio 2024 Las cifras de las distintas pensiones en julio 2024 son las siguientes: Pensión No Contributiva por Invalidez o Discapacidad: $150.928

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos: $215.612

Pensión No Contributiva por Vejez: $150.928 Calendario de pagos en julio 2024 El cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas en julio 2024 es el siguiente: Documentos terminados en 0 y 1: lunes 8 de julio de 2024. Feriado martes 9 de julio: Día de la Independencia. Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de julio de 2024. Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de julio de 2024. Documentos terminados en 6 y 7: jueves 11 de julio de 2024. Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de julio de 2024.

