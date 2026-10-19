Atención jubilados: una oficina de IPS cierra su oficina esta semana + Agregar ámbito en









El organismo informó el punto alternativo en Cañuelas y precisó cuándo vuelve a funcionar la dependencia del distrito.

Los beneficiarios previsionales cuentan con distintas vías de contacto para consultar antes de realizar un trámite. Magnific

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires comunicó una interrupción temporal en la atención presencial de su Centro de Atención Previsional (CAP) de Lobos. La medida fue anunciada el miércoles 14 de octubre y contempló una alternativa para los jubilados y pensionados que necesitaran realizar consultas o gestiones durante esos días.

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Para evitar viajes innecesarios, el organismo indicó que las personas interesadas podían acercarse a la oficina de Cañuelas, donde se mantiene la atención habitual de los centros previsionales. La sede está ubicada en la calle Mitre al 1060 y cuenta con un teléfono y una dirección de correo electrónico para consultas.

El IPS bonaerense comunicó una modificación temporal en la atención presencial de una de sus dependencias. Magnific ¿Dónde hacer tus trámites jubilatorios mientras esté cerrado el CAP Lobos? Durante el período de cierre anunciado por el IPS, la alternativa presencial más cercana informada por el organismo fue el Centro de Atención Previsional de Cañuelas. La oficina se encuentra en Mitre N.º 1060 y fue señalada expresamente como el punto de referencia para sostener la atención al público.

Para los jubilados, pensionados y demás personas que deben resolver cuestiones vinculadas con sus prestaciones, este tipo de cambios puede alterar la organización de una jornada. Un viaje hasta una oficina que no está atendiendo implica tiempo y gastos, en especial para quienes dependen del transporte público o viven alejados de las localidades cabecera.

Todo lo que tenés que saber sobre la sede de atención en Cañuelas La dependencia alternativa informada por el organismo está situada en Mitre N.º 1060, Cañuelas, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Para comunicarse directamente con el centro, el IPS publicó los siguientes datos:

dirección: Mitre N.º 1060, Cañuelas

Mitre N.º 1060, Cañuelas teléfono: (02226) 42-1720

(02226) 42-1720 correo electrónico: [email protected] La sede funciona como Centro de Atención Previsional, una modalidad de oficina destinada a atender consultas y gestiones relacionadas con el sistema previsional bonaerense. Su intervención durante el cierre de Lobos permitió contar con un lugar de referencia dentro de la red de atención del instituto. El organismo provincial difundió información sobre los centros habilitados y sus horarios de atención. Magnific Horarios de atención y canales de contacto habilitados El horario general informado por el IPS para los Centros de Atención Previsional es de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30. Esa franja horaria es la referencia para quienes deban concurrir a la sede de Cañuelas o acercarse nuevamente a la oficina de Lobos tras la reapertura anunciada. En el caso de Lobos, la dependencia está ubicada en Ayacucho N.º 141. El directorio oficial del organismo también publica el correo [email protected] y registra la línea telefónica (02227) 431221, con la advertencia de que se encuentra en reparación. Por eso, el correo electrónico aparece como una vía alternativa de contacto mientras persista esa situación.

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